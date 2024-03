Felipe Pettinato está incontrolable y sigue internado por adicciones

El hijo de Roberto Pettinato, Felipe, fue noticia hace varios meses luego de verse envuelto en la polémica muerte de un hombre dentro de su departamento. Hoy vuelve a los portales luego de que se asegurara que sigue en un centro de rehabilitación.

Felipe Pettinato está internado en una fundación. (Instagram Felipe Pettinato)

Según lo confirmado por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, el joven habría vuelto a un centro de adicciones porque parece que no se ha recuperado lo suficiente. El periodista estuvo en contacto con el círculo íntimo de Felipe y dijo: “La noticia de último momento que me la acaban de confirmar familiares de Felipe es que el hijo de Roberto fue nuevamente internado”.

Incendio en Belgrano

Luego agregó: “Lo que me llegó a mí es que la situación en el exterior era inmanejable y que la familia Pettinato optó por una nueva internación para que se pueda recuperar aunque no es fácil. Le pregunté a la familia en dónde está internado, pero me dicen que no quieren decir dónde está”.

Felipe Pettinato antes del incidente.

Tras darse a conocer esta información, su hermana Tamara Pettinato habló al respecto y aclaró los detalles: “Ya que me consultan, lo quiero decir yo. Felipe está internado hace dos meses, no es de ahora”. Fue así que aseguró que “está haciendo tratamiento otra vez”.

“En ese lugar hay un montón de gente que está luchando para salir adelante y que están haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias. Así que no voy a decir dónde está”, declaró.

Así quedó el departamento de Felipe Pettinato tras el feroz incendio.

Felipe había sido dado de alta en mayo del año anterior y recientemente había exhibido cómo era su existencia fuera de la institución de recuperación. En los vídeos que difundía en sus plataformas digitales, el joven se mostraba sumamente alegre compartiendo momentos con su hija pero al parecer fue por poco tiempo.

Tamara Pettinato, polémica se refirió a la causa que involucra a su hermano por la muerte de Melchor Rodrigo

Felipe Pettinato fue señalado como el principal sospechoso de la muerte del psiquiatra, Melchor Rodrigo, ya que falleció en un incendio que tuvo lugar en el departamento del hijo de Roberto Pettinato. Debido a las diversas versiones que circularon al respecto, su hermana Tamara habló en las redes.

Tamara Pettinato compartió un descargo sobre la causa que involucra a su hermano, Felipe Pettinato.

La panelista de Bendita se limitó a pedir que no ensucien a su hermano y compartió información de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25 sobre el caso que involucra directamente a Felipe.

“Querer ensuciar a Felipe no va a solucionar nada. Que la Justicia haga su trabajo con prudencia y profesionalismo como lo viene haciendo”, comentó.