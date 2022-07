Tamara Pettinato preocupó al subir fotos llorando con las que le llevó la contra a su hermano

Tamara Pettinato subió fotos llorando y preocupó a sus seguidores al mostrarse completamente vulnerable en un momento difícil de su vida. En medio del tratamiento de su hermano, Felipe Pettinato, la periodista le llevó la contra y mostró su lado más sensible.

La panelista se ocupó en todo este tiempo de la salud de su hermano, quien fue noticia luego de un incendio en su departamento en el que murió un amigo del joven y lo culpan por ese hecho.

Ahora, Felipe se recupera en un centro de rehabilitación en el que realiza un tratamiento por adicciones. Y en ese contexto, Tamara confesó que no la pasó nada bien en el último tiempo y lo graficó con una serie de fotos de los últimos meses, en las que se la ve llorando en diferentes situaciones.

Tamara Pettinato preocupó al subir fotos llorando.

“Resumen de mi carrete los últimos meses…”, comenzó la periodista al compartir fotos que tenía muy guardadas en su teléfono. Y luego comentó que decidió llevarle la contra a su hermano, quien asegura que no hay que mostrarse vulnerable, sacándose fotos llorando.

“Mi hermano dice que no hay que sacarse fotos llorando. Supongo que es porque nos enseñaron a sonreír sientas lo que sientas. Es más cómodo para todos”, expresó con sinceridad. Y luego confesó: “Yo prefiero llorar sola y mandar fotos. No lo hacemos todos??”.

Tamara Pettinato aseguró que el incendio en el departamento de Felipe “se podría haber evitado”

Tamara Pettinato hizo su primera aparición en los medios una semana después del trágico incendio en el departamento de su hermano Felipe Pettinato en el que murió Melchor Rodrigo. Allí, la periodista aseguró que el accidente “se podría haber evitado”.

La hija de Roberto Pettinato no quiso entrar en detalles sobre cómo inició el fuego y qué ocurrió esa noche en el departamento de su hermano, pero se refirió a la situación de las personas psiquiátricas en el país y a lo que sufren sus familias.

Felipe y Tamara mantienen una relación muy cercana. La hija mayor de Roberto Pettinato es uno de los principales sostenes del imitador de Michael Jackson. (Foto web).

“De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento, cómo se inició el fuego, cómo fueron todos los hechos esa noche... Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando me parece innecesario y tampoco me sale”, comenzó Tamara en su regreso a ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos).

“Sí me sale decir que estoy muy triste, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto mandar mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo. Es la persona que murió en el departamento”, continuó la hija de Roberto Pettinato.

Tamara Pettinato. (Captura Youtube)

Y luego, hizo referencia al estado de salud de su hermano: “Está internado, ahora está bajo tratamiento y todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta tampoco hablar de esto y exponer todo. Sí decir que estamos muy tristes y mandar un beso a la familia de Melchor, el resto está en investigación”.