“Felipe corrió a Melchor con un cuchillo”: El impactante testimonio de un amigo del médico fallecido

Alejandro López era íntimo amigo de Melchor Rodrigo, el médico de 44 años que falleció bajo circunstancias sospechosas en el departamento de Felipe Pettinato. Este jueves, el hombre habló en distintos medios sobre su amigo y según él mismo dijo: “quiero homenajearlo y limpiarlo”.

En el programa A la tarde, emitido por América, aseguró que la familia del médico no aceptó la corona enviada por la familia Pettinato a su funeral. “Si, eso está confirmado, rechazaron la corona”, sostuvo. Consultado por los motivos de esto aseguró: “Imagino que fue por lo que todos imaginamos, que no les pareció de buen gusto y que ellos, como muchos de nosotros, creen que no fue un accidente”.

Así quedó el departamento de Felipe Pettinato tras el feroz incendio.

En Telenoche, el noticiero de Canal 13, el hombre se encargó de desmentir las declaraciones de una amiga de Felipe y fue muy enfático con los logros médicos de Melchor, que este año iba a presidir el Congreso Mundial de Neurología. Esto hubiese sido un hecho histórico porque sería el primer médico argentino en alcanzar este logro.

López contó que varias veces hubo hechos de violencia de Felipe contra Melchor. En una de las oportunidad, “Felipe corrió a Melchor con un cuchillo y otra vez, con una sartén” enumeró el amigo del médico. Después relató la vez que Felipe le robó pastillas y un recetario. Esa vez, Felipe se habría atrincherado en la habitación de Melchor y hubo que llamar a un cerrajero.

Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

El amigo de Melchor Rodrigo contó además una situación que vivió la familia del médico con Felipe Pettinato. Según este hombre, Felipe habría estado viviendo con el médico y el papá de éste lo echó de la casa. “Parece que era un fin de semana complicado” especuló el hombre y tomó ese hecho como el presagio de lo que pasaría esa fatídica noche.