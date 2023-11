Felices y enamorados: así se ven Nicole Neumann y Manu Urcera en las fotos oficiales de su casamiento

El miércoles pasado, 8 de noviembre, una de las modelos más famosas del país contrajo matrimonio y fue portada de todos los medios de comunicación. Se trata de Nicole Neumann, quien dijo SÍ en el altar frente a José Manuel Urcera.

Las fotos oficiales de Nicole Neumann y Manu Urcera en su casamiento.

Ellos contrajeron matrimonio mediante una ceremonia civil y privada que llevaron a cabo en la exclusiva Bodega Malma, situada en San Patricio del Chañar, a unos 55 kilómetros de Neuquén. En el momento poco se supo de los detalles de la boda, pero ahora si pudieron verse las primeras imágenes.

Este lunes, la pareja recién casada compartió por primera vez las imágenes oficiales de este romántico momento. En la primera imagen del álbum, los recién casados se muestran en un apasionado beso, mientras reciben los aplausos de los invitados. En la siguiente, exhiben sonrisas radiantes bajo la típica lluvia de arroz que suele acompañar las ceremonias matrimoniales.

En la tercera foto, Nicole y Manu posan junto a un automóvil clásico decorado con un arreglo floral y la inscripción “Just married” (“Recién casados”). En otra imagen, se les ve brindando junto al pastel de bodas.

A continuación, exhiben sus manos donde resplandecen sus respectivos anillos de casados. Para concluir, cierran el álbum con un primer plano de un romántico beso con el que sellaron este compromiso.

Porqué Manu Urcera no usará el anillo de casamiento que comparte con Nicole Neumann

Algunas horas luego de sellar su amor en el altar, Manu Urcera realizó un video en vivo en su Instagram y compartió un detalle que dejó muy sorprendidos a todos los seguidores. Aclaró que no usaría la alianza de casamiento.

A modo de justificación, expresó algunas palabras para que no se malentienda la decisión que tomó al respecto. “Me dedico a manejar, entrenar. No va la alianza con el deporte”, justificó.

La pareja se comprometió en enero del 2023.

Luego de que Nicole demostrara que esa frase no le gustó mucho, él sumó otra frase y dejó a todos contentos. “Se lo voy a dar a Niki, que lo tenga ella”, señaló Urcera. Esto fue mostrado a través del ciclo Socios del espectáculo conducido por Rodrigo Lussich.

