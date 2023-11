Nicole Neumann hizo yoga en vivo y un accidente arruinó el momento

Nicole Neumann, conocida por ser una de las modelos y conductoras más destacadas de Argentina, ha vuelto al programa “Los 8 Escalones de los 3 Millones” tras un breve lapso de ausencia.

En su rol de jurado, Nicole no solo se enfoca en las preguntas del concurso, sino que también aborda temas relacionados con la moda, el veganismo y el yoga. Su regreso al programa fue una noticia que cautivó a su audiencia, y lo hizo de una manera que solo ella podría.

Así lucía en el programa.

En su última aparición en el programa, Nicole eligió un atuendo que no pasó desapercibido. Lució un vestido largo de color dorado oscuro, con transparencias, sin mangas y capucha, complementado con accesorios y zapatos negros de taco alto.

Esta elección de vestuario no solo mostró su amor por la moda, sino que también provocó una avalancha de elogios por parte de sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

En el clímax del programa, cuando debía realizar una pregunta, Nicole se levantó de su silla y se posicionó frente a los finalistas. Aludiendo a uno de ellos, Mateo, quien había practicado yoga, procedió a realizar una postura llamada “del Sol” y les desafió a identificarla.

Durante la demostración, Nicole se esforzó por mantener el equilibrio en sus tacones, lo que resultó en un pequeño incidente. Con humor, reconoció: “¡Se me patinaban los tacos! Claro, siempre me olvido que no es lo mismo practicar con tacos que descalza. Es muy diferente”.

El intercamibo de Nicole Neumann y los participantes

Después de esta demostración, Neumann preguntó a los finalistas por el nombre de la postura de yoga que acababa de realizar, y ambos eligieron la opción correcta: “plancha hacia arriba”. Así, el juego llegó a su fin, y Maximiliano se convirtió en el campeón, ganando los $3,000,000 y un departamento.

Nicole Neumann le copió un vestido a Pampita

Este regreso al programa es un momento oportuno para Nicole, quien previamente había tomado un descanso debido a cuestiones personales y a la atención mediática que rodeaba su vida, incluyendo su distanciamiento de su hija mayor y los detalles de su boda con Manu Urcera.

Con su carisma y estilo, Nicole Neumann sigue cautivando a la audiencia y demuestra que su versatilidad no conoce límites, ya sea en la moda o en la televisión. Su regreso a “Los 8 Escalones de los 3 Millones” es un reflejo de su presencia constante en el mundo del entretenimiento y la moda.

Seguí Leyendo