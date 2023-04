Exclusiva con Laura Rez Masud: su renuncia a Canal 9, el escándalo con el Chaqueño Palavecino y su futuro laboral

Laura Rez Masud es de las caras más conocidas de la televisión local. Muchos crecieron con ella y otros la vieron crecer en lo profesional y de forma ininterrumpida en la pantalla de Canal 9 Televida, su primer gran trabajo en el que se quedó por más de 20 años.

Es por eso que su renuncia generó revuelo en la provincia, sobre todo porque se vio empañada por una situación con el Chaqueño Palavecino. La periodista mendocina publicó en sus redes un descargo en contra del cantante, que muchos vincularon con su salida de la televisión, pero que nada tuvo que ver al respecto.

“Estoy muy contenta con la decisión que tomé”, aseguró al comienzo de la entrevista en el nuevo estudio para streaming de Los Andes y con una enorme sonrisa dibujada en su rostro. Y aclaró que si bien la noticia se filtró antes de que ella pudiera contarlo, era una decisión que había tomado hacía tiempo.

“Es una decisión que tomé y que hablé con las autoridades del canal a principios de diciembre. Lo venía pensando hacía tiempo porque consideraba que estaba llegando a su fin un ciclo hermoso. Mis años en Canal 9, más de dos décadas, han sido hermosos. Es mi segunda casa”, expresó y aseguró se fue en los mejores términos, sobre todo con las autoridades del canal.

“Entendí con el tiempo, y estando en la calle, que estaba llegando al final un ciclo. Un día dije este es el final, un final hermoso y hay que cerrar este capítulo para empezar otro”, agregó.

Laura Rez Masud es una de las caras más conocidas de la televisión mendocina. Foto: Orlando Pelichotti

El pasado 31 de marzo fue su último día en “Noticiero Nueve” y decidió tomarse unos días para poder descansar, con un viaje familiar de por medio que la tiene muy entusiasmada. “Cuando vuelva será una forma de sentar cabeza y llevar adelante esos proyectos que tengo en mente, que son varios”, adelantó.

Laura Rez Masud habló de la polémica que se desató a nivel nacional con su crítica al Chaqueño Palavecino

Días antes de que se conociera la noticia de su renuncia, Laura subió varios videos a sus redes en los que apuntó contra el Chaqueño Palavecino. La periodista estuvo en la conducción del Festival del Cosechador, evento que el cantante debía cerrar y se presentó más de dos horas tarde de lo previsto.

Esta situación molestó no solo al público, sino también a la organización que tuvo que hacerle frente al problema, del que la conductora no estuvo ajena. Molesta con lo ocurrido, se descargó en Instagram y su crítica al músico generó revuelo y llegó a los medios nacionales, con voces a favor y en contra de sus declaraciones.

Laura Rez Masud habló de todo con Los Andes. Foto: Orlando Pelichotti

“No me imaginé tanta repercusión. Es cierto que actué de una manera muy impulsiva, porque había estado enojada por lo que había pasado, pero nunca me imaginé semejante repercusión”, se sinceró aunque también lamentó que se haya mezclado este tema con su renuncia a Canal 9.

“Me buscaron de canales de Buenos Aires y radios, pero la verdad que di por finalizado el tema porque no quería entrar en esa polémica”, explicó e hizo mea culpa: “Mi error fue no dimensionar que estaba hablando de un artista muy importante, querido por mucha gente”.

De esta manera, no solo aclaró la polémica que se desató en torno al tema, sino que dejó en claro que lo ocurrido con el Chaqueño no tuvo relación con su renuncia al canal.

Los inicios de Laura Rez Masud en Canal 9 Televida

Laura Rez Masud soñaba con ser periodista desde que era una niña. Incluso, tiene guardada una carta que le escribió a sus padres cuando tenía unos 11 años donde les expresa su deseo de trabajar en televisión.

Y esa pequeña que anhelaba estar frente a las cámaras y los micrófonos, contar historias y poder ayudar a otros con su trabajo, logró cumplir su sueño con creces.

Sus primeros pasos los dio en Radio UTN, donde trabajó solo unos meses, y de allí pasó al grupo de medios de Canal 9 Televida. Condujo el recordado ciclo “Protagonistas” y luego le llegó su momento en el Noticiero de uno de los canales más vistos de Mendoza.

Laura Rez Masud a sus 26 años, trabajando para Canal 9 Televida.

Rez Masud condujo todas las ediciones del informativo, pero sobre todo recorrió la provincia haciendo móviles y coberturas especiales, desde las más gratificantes a las más complejas.

“Desde los 22 que estoy en la pantalla y voy a cumplir 43 en mayo. Es un montón de tiempo trabajando todos los días en la calle, que es lo que a mí me gustaba hacer”, dijo reflexiva y feliz de haber podido trabajar tanto tiempo de lo que le apasiona.

Pero no solo cumplió un sueño sino que del canal se lleva grandes amigas. “Daniela Galván y Luciana Campigotto son mis hermanas. Hablo todos los días con ellas, tengo una amistad muy linda y eso lo valoro. Por más que me haya ido, ellas quedan, están y son parte de mi vida”, contó emocionada y aseguró que también tiene muy buen vínculo con la mayoría de sus excompañeros.

“Me llevo aprendizajes, aprendí mucho de mis jefes. El gerente del área de prensa, Fernando Hidalgo, trabajo con él hace 20 años y me ayudó mucho, me hizo abrir los ojos y entender cómo teníamos que ver y comunicar la noticia”, agregó.

El futuro laboral y personal de Laura Rez Masud

La periodista mendocina tiene varios proyectos en mente para esta nueva etapa. Sin embargo, confesó que volvería a la televisión, pero no a la noticiero, sino con otro formato del que dio algunos detalles. “Me encantaría tener un programa de televisión, ser la conductora”, reveló.

La idea aún la está trabajando, pero tiene ganas de hacer un programa con temas que le atraen, una vez por semana y grabado. “Algo que esté relacionado con el entretenimiento, pero también con lo cultural y lo turístico. Te estoy tirando demasiada data, lo estoy procesando”, dijo y dejó en claro que de hacerlo, sin dudas lo haría en Canal 9.

Mano a mano con Laura Rez Masud tras su renuncia a Canal 9 Televida. Foto: Orlando Pelichotti

De esta manera, echó por tierra la posibilidad de irse a la competencia: “Las puertas del canal están abiertas. Si vuelvo a hacer tele, seguramente sea en el canal, hay una gran posibilidad”.

Además, desde hace unos años que está enfocada en sus redes sociales. En Instagram tiene más de 36.500 seguidores, con quienes interactúa compartiéndoles su día a día y un poco de su vida personal. “Hago contenido para marcas y empresas, con algunas propuestas de llevarles adelante la comunicación digital”, contó.

Por otro lado, colabora con su marido y trabaja con él en la organización de un gran evento de vinos, Premium Tasting, que realiza desde hace once años en diferentes lugares como Chile, Buenos Aires, Perú y también en Mendoza.