Laura Rez Masud, sin filtro contra el Chaqueño Palavecino: dijo que llegó tarde y en mal estado a un festival

La periodista mendocina Laura Rez Masud hizo uso de sus redes para hacer pública una situación que se vivió en la madrugada del domingo en el Festival del Cosechador, que tuvo lugar en Lavalle. La comunicadora apuntó sin filtros contra el Chaqueño Palavecino, quien llegó tarde a dar su show y aparentemente en mal estado.

La periodista de Canal 9 Televida fue una de las presentadoras del evento y decidió blanquear lo que sucedió detrás de escena con el cantante de música folclórica, quien debía subirse al escenario 00.30 y lo hizo a las 2.30 de la madrugada.

“Pasó algo que la verdad estoy indignada y lo voy a decir por las redes porque me la banco y no me importa nada de lo que piense el señor Chaqueño Palavecino”, lanzó visiblemente molesta en un descargo que grabó desde su auto y el que insistió al artista a pedir disculpas públicas.

“Ayer apareció en escena las dos y media de la mañana, cuando estaba previsto que llegara a las doce y media y se subiera a cantar ante más de diez mil personas que lo estaban esperando desde muy temprano”, explicó la periodista.

El Chaqueño Palavecino llegó tarde al Festival del Cosechador y en aparente estado de ebriedad

Luego, la periodista deslizó que el artista “no estaba en condiciones” y con su mano hizo el gesto de que el Chaqueño bebió de más. “No estaba para nada bien. Se desapareció, llegaron los músicos, nadie sabía dónde estaba, qué le pasaba y a qué hora iba a llegar”, aseguró.

“Nada tiene que ver la comisión del Festival del Cosechador. Estoy enojada y con bronca porque sé lo que trabaja la gente durante todo un año”, dijo y de esta forma apartó a la organización de lo ocurrido.

Laura Rez Masud en el Festival del Cosechador.

Además, contó que los presentadores tuvieron que estirar y hacer tiempo para que el Chaqueño aparezca. Es que todos los artistas de la grilla ya habían hecho sus presentaciones, por lo que solo faltaba que aparezca él para cerrar el evento, pero no llegaba.

Rez Masud resaltó la buena predisposición de otros artistas que subieron nuevamente al escenario a llenar el bache que produjo el incumplimiento del artista, quien no solo llegó tarde sino que brindó un show que dejó mucho que desear.