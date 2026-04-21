21 de abril de 2026 - 13:50

La ciencia revela que niños muy inteligentes desarrollan habilidades que pueden derivar en soledad y vínculos tóxicos

Expertos consideran el coeficiente intelectual muy alto como una forma de neurodivergencia que puede derivar en depresión o en la permanencia en vínculos tóxicos.

Los niños inteligentes podrìan atravesar estas dificultades al crecer, según la ciencia.&nbsp;

Los niños inteligentes podrìan atravesar estas dificultades al crecer, según la ciencia. 

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Por Sofía Serelli

Tener un coeficiente intelectual alto suele verse como una ventaja definitiva para el éxito, pero la ciencia muestra un panorama distinto. Para muchos adultos con capacidades cognitivas superiores, la vida se convierte en un desafío de soledad y falta de estímulo. Este fenómeno puede afectar profundamente la salud mental y los vínculos afectivos.

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La mayoría de la población posee un coeficiente intelectual (IQ) cercano a los 100 puntos. Personas que consideramos brillantes, como médicos o abogados, suelen rondar los 120, lo que les facilita procesar información nueva sin esfuerzo. Sin embargo, quienes superan estas cifras entran en un terreno donde la capacidad cognitiva deja de ser una herramienta de éxito para volverse un factor de aislamiento.

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La soledad del intelecto y el riesgo en los vínculos

La doctora Angelica Shiels define este nivel de inteligencia como una forma de neurodivergencia. Al no encontrar entornos que desafíen su capacidad, estos individuos experimentan una desmotivación crónica que puede derivar en cuadros de depresión o adicciones. La falta de estímulo no es solo aburrimiento; es una carencia que afecta el mantenimiento de sus propias capacidades cognitivas a largo plazo.

En el ámbito de las relaciones, las personas altamente inteligentes enfrentan barreras específicas. Según la psicoterapeuta Imi Lo, la rapidez mental y la complejidad de estas personas suelen intimidar a los demás desde edades tempranas. Esto genera una sensación de desconexión profunda con el entorno social, lo que a su vez despierta un deseo intenso de comunicación y entendimiento real.

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Por qué personas inteligentes pueden caer en vínculos tóxicos

Este deseo de ser comprendidos puede llevar a decisiones perjudiciales en la vida privada. El miedo a volver a la soledad intelectual absoluta hace que muchos permanezcan en relaciones tóxicas o poco saludables. Aceptan dinámicas negativas solo por mantener ese único canal de estimulación intelectual que les ofrece la otra persona, aunque no sea la adecuada.

El camino hacia el bienestar implica reconocer que el cerebro funciona de manera distinta. No se trata solo de un don, sino de una configuración que requiere apoyo específico y actividades que realmente satisfagan la necesidad de desafío constante. Con terapia y apoyo es posible transformar el aislamiento en una integración saludable que no sacrifique la identidad.

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