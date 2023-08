Ester Expósito habría tenido un romance secreto con un famoso que se encontraba en pareja: de quién se trata

La vida de Ester Expósito es de público conocimiento. Todos le conocen sus papeles en series juveniles o películas, además de ser una de las mujeres más aclamadas de las redes sociales. Sin embargo, de su vida a amorosa son pocas las cosas que se han detallado.

Si bien vive un romance tranquilo y muy apasionado con Nicolás Furtado, la actriz de Élite tuvo otros romances y algunos fueron secretos, como el que tuvo con Rauw Alejandro.

Ester Expósito habría tenido un amor secreto con Rauw Alejandro

La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía sorprendió al mundo entero, ya que se habían comprometido de forma muy romántica en marzo pasado. Remontando a sus inicios, la pareja de cantantes se conoció en 2019.

Ese fue el disparador de una de las relaciones más lindas entre famosos, no obstante, unos meses antes, el cantante había salido con Ester Expósito y las fechas coinciden en que no eran dos, si no tres en la relación.

Fue la revista Semana la encargada de dar a conocer la noticia sobre la supuesta cita secreta que Rauw Alejandro y Expósito mantuvieron en el año 2021. Dicho medio asegura que el 25 de junio de 2021 los famosos se encontraron en una vivienda en República Dominicana.

Los rumores sobre una relación sentimental entre ellos comenzaron mediáticamente durante la cuarentena, cuando ambos se intercambiaban likes en Instagram. Además, durante el aislamiento, recorrió el mundo virtual un video de la actriz bailando una de las canciones del cantante.

Un dato a tener en cuenta es que el nombre de Rauw no aparecía en la reserva del lugar donde se vio con Ester Expósito, sino el de su asistente. Por su parte, la actriz de 23 años publicó fotos disfrutando el hospedaje.

Se supo también que Ester habría llegado al lugar acompañada de una amiga, mientras que Rauw Alejandro lo hizo junto a su asistente.

Rauw Alejandro y Rosalía oficializaron su amor días después

Rosalía contó en numerosas ocasiones que conoció a Rauw Alejandro en 2019, en las Vegas durante los Latin Grammy, en lo que ambos llamaron “amor a primera vista”. Sin embargo, recién hicieron pública su relación el 24 de septiembre de 2021, tras varios rumores y fotos virales.

Al día siguiente oficializaron su noviazgo a través de Instagram, en el cumpleaños de Rosalía. Es decir, que la cita de Rauw con Ester Expósito fue en el mes de julio, dos meses antes de que el cantante puertorriqueño oficializara su relación con la catalana.

