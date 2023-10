Enfundada con una enorme falda y un pequeño top, Ester Expósito conquistó Nueva York

La fama de Ester Expósito llegó cuando ella sólo tenía 18 años y audicionó para Élite, una de las series más exitosas de Netflix. De la noche a la mañana, sus redes sociales se llenaron de seguidores y la gente comenzó a amarla.

Si bien puede tratarse de un sueño cumplido, terminó siéndole una especie de pesadilla: “Nunca soñé con ser famosa. Yo quería ser actriz y vivir de esto, pero la fama no era una opción”, aseguró la actriz en una entrevista El País.

Desde niña, la novia de Nicolás Furtado soñaba con trabajar de esto, interpretar personajes y verse a sí misma en la pantalla era su meta, misma que persiguió desde los 13 años cuando entró a una escuela de interpretación. Lo que no nadie le dijo fue que el éxito puede llegar a ser tedioso.

“Nadie de tu entorno vive lo mismo que tú y se crea una distancia, un abismo, que te separa del resto. La fama te aísla, te hace sentir solo”, aseguró Ester.

“Después del éxito de Élite vivía rodeada de un ruido constante: redes sociales, propuestas laborales, la gente en la calle… Recibía un millón de estímulos que no me dejaban decaer o hacer un viaje introspectivo. Estaba tan distraída que no podía parar y pensar “, recordó.

Después de entender que debía tomar las cosas de frente, la también actriz de Alguien tiene que morir, acudió a ayuda de profesionales de la salud mental: “Hace dos años empecé a ir a terapia y me fue muy bien. Lo tuve que dejar por los rodajes fuera de España, pero ahora me gustaría retomar”, confesó.

El atuendo con el que Ester Expósito enamoró a sus seguidores

Ester Expósito, que luce hermosa a los 23 años, hizo otra presentación estando en Nueva York llena de glamour en su feed de Instagram. Esta vez, la joven actriz se lució posando con un estilo de top atado por la espalda que cubre su delantera y una enorme falda blanca.

Además, Ester agregó accesorios y poses únicas que hacen que una vez más uno de sus posteos en la red social de la camarita superen en cuestión de horas los 500 mil likes y se llene de comentarios desde todos lados del mundo.

