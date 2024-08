Estalló el primer escándalo del Cantando por el gran acomodado que puso Marcelo Tinelli en el jurado

El Cantando regresa a la pantalla de América TV y ya estalló el primer escándalo luego de que Ángel de Brito reveló quiénes integran el jurado y quiénes podrían ser las posibles conductoras, ya que son todas mujeres súper famosas las que podrían llegar a ocupar ese lugar.

El conductor de LAM lanzó un tweet que desató polémica en redes cuando contó que Milett Figueroa, la actriz peruana con quien Marcelo Tinelli está en pareja desde el año pasado, integrará el jurado.

Tal como ocurrió con Guillermina Valdés, ahora la nueva novia del actual gerente de programación en América TV será quien ocupe una de las sillas en el programa de canto. Y al parecer esta decisión no cayó nada bien ya que no está a la altura de Oscar Mediavilla o de Marcelo Polino que ya ellos ya fueron jurados en otros programas.

Marcelo Tinelli se hizo una intervención previo a la final del Bailando 2023.

Las reacciones a la noticia que dio De Brito no tardaron en llegar y los usuarios juzgaron a Tinelli por elegir a Milett, cuando hay otros artistas argentinos con conocimientos de canto o de reality “más capacitados” para ocupar ese lugar.

“Bodrio si no estás Ángel. Y qué hace Millet ahí?”, “Milett???? Ay por Dios”, “Milett qué pito toca? Yo la adoro pero no es una figura ni se le conoce experiencia alguna”, “Cómo que Milett”, “No me gusta Milett para nada. Además de acostarse con el jefe qu hace ? Prefiero a un /a cantante profesional o alguien mediático pero con personalidad fuerte”, “Porque ponen a la NN de jurado?? Me causa gracia cuando me acuerdo de Tinelli presentándola en el bailando como “estreshhaaa internacional " jajaja”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en X. .

Estalló el primer escándalo del Cantando. Captura.

La jurado que aún no confirma y las posibles conductoras del Cantando

También para el jurado de la competencia quieren a Laura Ubfal, quien hace sus apariciones en Intrusos y resaltó como una de las analistas de Gran Hermano. La periodista aún no está confirmada pero podría ocupar este lugar con Polino, Mediavilla y Milett.

En tanto que para la conducción están pensando en personalidades fuertes como Moria Casán, Pampita, Karina La Princesita, Zaira Nara o Paula Chaves. De todas, la única que no tiene experiencia en conducción es Karina, pero es la única de las cinco que sabe de música.