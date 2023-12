Esta noche llega Parense de Manos, el evento de boxeo entre streamers y famosos: quiénes pelean y a qué hora

El anticipado evento de boxeo “Párense de Manos” encabezado por el streamer argentino Luquitas Rodríguez, sigue el legado del aclamado torneo “La Velada” y promete ser una noche épica para los aficionados.

Esta primera edición, a celebrarse este jueves 21 de diciembre en el Luna Park, ofrecerá un conjunto de siete emocionantes peleas y atractivos shows en vivo, con el añadido de una espectacular alfombra roja.

El evento está pautado para las 19:00 horas y se destaca por su propuesta de entretenimiento variado, que incluirá además de los combates, actuaciones y múltiples sorpresas a lo largo de la velada.

Parense de Manos será este jueves en el Luna Park

En esta edición, se anunció la baja de Luken, jugador de esports y streamer, debido a una lesión que lo imposibilita para participar en su enfrentamiento con Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo.

Su lugar fue tomado por Mathías “Coker” Vasile, reconocido creador de contenido de Isurus Gaming, quien se suma al emocionante cartel de participantes.

El escenario no solo estará cargado de acción en el ring, sino que contará con presentaciones artísticas de renombrados artistas como Simón Fuga, Luana, Callejero Fino, Dillom, Lit Killah y Airbag, quienes darán un toque musical al evento.

Así serán todas las batallas de Parense de Manos

Entre los enfrentamientos esperados, se destacan duelos como Palito (Twittero) vs. Valentín Torres Erwerle (Periodista), Chapu Martínez (Influencer) vs. La Cobra (Streamer), Seleneitor (Streamer) vs. Juli Savioli (creadora de contenido).

También se darán los enfrentamientos entre Milica (Streamer) vs. Mili Mansilla (Streamer), ZZK (Streamer) vs. Frankkaster (Streamer y creador de 9z Team). Y por último, la pelea más esperada y por la que empezó la organización del evento: Rober Galati (Streamer y humorista) vs. Grego Rosello (Humorista y conductor).

El cronograma de Parense de Manos

La jornada del jueves iniciará a las 17:30 con la tradicional alfombra roja, precediendo a los recitales y emocionantes combates. El evento podrá seguirse minuto a minuto a través de la plataforma de streaming de Amazon, donde se transmitirán las actuaciones y enfrentamientos en tiempo real.

Seguí Leyendo