Está es la comida favorita de Pampita, que por más que intente no puede dejar de lado a la hora de cuidarse

Con más de 20 años de carrera, Pampita supo consolidarse en la farándula argentina y ganarse un lugar en el mundo del espectáculo. Multifacética y encantadora como pocas, se luce tanto arriba de las pasarelas como adelante de las cámaras o también, en redes sociales.

Modelo, madre, conductora, empresaria, jurado de realities y hasta panelista, Carolina Ardohain sabe hacer casi todo y a la perfección. Lo cierto es que la nacida en General Acha, La Pampa; tiene múltiples talentos y le pone de todo lo que tiene para cumplir con sus fines.

Una de las facetas que no se le conocían, o al menos no como hobbie a Pampita es el arte culinario. La comida casera y las preparaciones elaboradas no son lo suyo y lo dejó en claro en uno de los capítulos de su serie reality “Siendo Pampita” que se emitia por Paramount.

En aquel capítulo, donde no puedo amasar a la perfección prepizzas, debieron recurrir a un experto pizzero para resolver la cena de la familia. Más allá de la divertida experiencia, Pampita confesó que la gastronomía no es para ella.

Que no sea una experta detrás de las hornallas, no significa que Pampita no disfrute de comer. Incluso es de las mujeres que mejor se alimenta, manteniendo una alimentación balanceada y saludable.

Así como opta por darse todos los gustos sin caer en las tentaciones, Pampita Ardohain tiene preferencias por un tipo de comidas: las pastas, particularmente los fideos con salsa.

Tanto ama este tipo de pasta italiana, que cuando cumplieron dos años de casados con Roberto García Moritán, en 2021, el empresario reservó una cena privada en el Palacio Sans Souci y el menú de la cena fue fideos con salsa de tomate.

