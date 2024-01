Está en Netflix: una película de suspenso basada en el caso de Gypsy Rose Blanchard

En 2015, un trágico hecho conmocionó a todo Estados Unidos por su particularidad y locura. Se trata del caso de Gypsy Rose Blanchard, la joven que asesinó a su madre luego de que ella la obligara a mostrarse enferma y en silla de ruedas.

Gypsy y su madre en la vida real.

Este polémico y doloroso hecho produjo que todo el mundo hablara de la historia y hasta se vio plasmada en algunas series o películas que tocaron temas similares. Una de ellas es una cinta muy interesante de ver y que está disponible en Netflix.

Se trata de “Corre”, bajo la dirección de Aneesh Chaganty, esta película promete inquietar a la audiencia con impactantes secuencias que se amalgaman en tan solo 1 hora y media.

Como si la espectacular historia que cuenta fuese poco, las actrices que se presentan frente a esta película son increíbles. Sarah Paulson, Kiera Allen y Pat Healy son las pocas participantes de las grabaciones que lograron demostrar su talento y provocar miedo y puro suspenso en quienes vean Corre.

De qué trata “Corre”

La sinopsis oficial del servicio de streaming cuenta: “Tras años de aislamiento, una joven en silla de ruedas comienza a sospechar que su madre alberga oscuros secretos que le impiden alcanzar su tan ansiada libertad”. Estas palabras expresan claramente lo que sucede, es decir que Chloe (Allen) anhela gozar de su existencia y participar en diversas actividades, no obstante, le aseguran que está enferma y le está vedado hacerlo.

Desde su nacimiento, su madre juró “protegerla” de cualquier amenaza que pudiera comprometer su seguridad. No obstante, con el transcurso de los años, la situación se descontroló y alcanzó un límite inimaginable: Diane (Paulson) sometió a su hija a innumerables tratamientos y medicamentos que en realidad no necesitaba.

Con el paso del tiempo, mientras Chloe crece, sus dudas no dejan de crecer. Por ende, ideó un plan para descubrir la verdad. Este plan no implica consultar a su madre, ya que lo intentó previamente y ella le niega todo categóricamente. El problema radica en que Chloe no tiene contacto con nadie más, y su propia “progenitora” es la única que la educa en su propio hogar.