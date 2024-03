“Escala Humana”: la gran muestra que Osvaldo Chiavazza presenta en el MMAMM

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) inaugurará el próximo jueves 14, a las 19, una importante muestra de tres artistas mendocinos; Marcela Astorga, con “El espesor del gesto”; Camila Insúa, con “Visitas nocturnas” y Osvaldo Chiavazza con “Escala Humana”; que permanecerá abierta hasta finales de mayo y a la que se puede acceder con entrada libre y gratuita.

“La muestra surgió a partir de buscar un lugar en el Museo de Arte Moderno, para una retrospectiva del trabajo de murales y de las obras que están expuestas en espacios públicos y privados”, cuenta Chiavazza. “Son esculturas de gran formato y muralismo pero como las esculturas no se pueden llevar al museo, hicieron un escaneo que va a ser proyectado durante la muestra de las otras obras”, detalla.

Con respecto a los murales, el artista explicó que gracias a su técnica, los murales pudieron ser trasladados para la exposición en la sala provincial. “Casi nunca los hago pintados en la pared, sino que los hago en paneles para que se puedan trasladar en caso de deterioro físico del edificio. Entonces hemos podido pedir varios trabajos hechos hace años, reeditando esa trayectoria muralística, que incluyen dos viajes a México para encuentros internacionales de muralismo”.

Las obras murales son móviles y se expondrán en el Museo de Arte Moderno

Con curaduría de Florencia Giovannini, la serie de obras de gran formato, un conjunto de “murales portátiles” y esculturas, un repertorio de símbolos que desencadenan múltiples interpretaciones y es también un espacio de acción donde el artista mendocino Osvaldo Chiavazza trabajará en el transcurso de los próximos meses. La exposición tiene como ejes las grandes escalas, los símbolos recurrentes del artista y sus procesos de creación de las obras.

La exposición de Chiavazza contará con once piezas, seleccionadas por la directora, Mariana Mattar, y el equipo técnico del museo. En este sentido, el artista destaca no solo el trabajo curatorial sino también el compromiso del Estado provincial con el arte: “En estos tiempos la presencia del Estado en la participación de eventos culturales creo que es muy necesario para que la comunidad”, y aclaró que “lo mío es como una una acción o un acto más bien político, pero no partidario. Yo no me estoy inclinando hacia ninguna ideología. Tampoco tengo un nombre ni un panfleto, sino una defensa al buen funcionamiento del Estado. Como muralista, es mi parte comprometida, ya que es lo que pueden ver todos”, destacó, expresando también “el agrado hacia la separación que hubo del (ente de) Turismo con Cultura, porque me parece importante”.

En esta oportunidad, el público podrá acceder a obras que desde su ideación han sido concebidas en gran formato y de emplazamiento en un espacio específico; podrá comprender cómo entabla un diálogo la producción escultórica y la pictórica, descifrar su constelación de símbolos los cuales están vinculados con la naturaleza, lo cíclico, el espacio y el tiempo. Además, el artista trabajará un mural en vivo en el transcurso de la muestra, dando la posibilidad a los visitantes de compartir esa atmósfera privada de la creación artística.

En cuanto a sus exposiciones anteriores en el mismo espacio, Chiavazza recordó una gran muestra realizada en 1999, bajo la dirección de Ana María Álvarez. “Fue una muestra individual con obras en todo el museo, esa muestra fue muy linda. Después expuse varias veces en el museo en forma conjunta con la Escuela de Bellas Artes u otros eventos donde participé con grupos de artistas”, recalcó.

Por último, el artista destacó el trabajo del equipo del museo y lo calificó de “comprometido, con muy buen funcionamiento, con el esfuerzo de todos los chicos que se desepempeñan en el área de técnica, dirección, montaje, iluminación y mucha gente trabajando a conciencia y dedicación, tanto los profesionales como los técnicos”.

Las tres muestras podrán visitarse hasta el 26 de mayo, de miércoles a viernes, de 10 a 19 horas; sábados, domingos y feriados, de 16 a 20 horas.

Acerca de Osvaldo Chiavazza

Escultor, pintor y dibujante. Nació en Mendoza en 1970. En 1990 egresa de la Escuela Provincial de Bellas Artes con el título de Maestro de Artes Plásticas. A partir de allí trabaja en su taller particular realizando exposiciones individuales y colectivas, en Argentina y en el extranjero. Ha participado en numerosos salones obteniendo varios premios, entre ellos: Primera Mención Especial de escultura Vendimia (1992); Mención en dibujo otorgado por el Salón Nacional de Grabado y Dibujo Buenos Aires (1994); Premio Mención “Medalla de Plata” en el Salón Nacional de Artes Plásticas de Buenos Aires (1995); Primer Premio en dibujo en el Salón Vendimia de Artes Plásticas de Mendoza (2003).

Se destaca como muralista y escultor en grandes formatos. En su tarea como muralista, podemos destacar las siguientes obras: Mural “Día y noche” de la Subsecretaría de Turismo de Mendoza (2003); Mural de la fachada del edificio municipal de la Ciudad de Mendoza (2010); Mural en homenaje al escritor Arturo Roig realizado en la fachada de la Biblioteca Pública Municipal Manuel Belgrano de Godoy Cruz (2012) y Mural realizado junto con los adolescentes del Centro Integral Provincial de Atención en Urgencias de Adolescentes – CIPAU de Guaymallén (2022).