Es oficial: todas las películas de Spiderman se reestrenarán en cines

Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel cada vez son más los superhéroes que conforman los distintos grupos de salvadores del mundo. A pesar de esto, pocos son los que se ganaron los corazones del mundo por completo y Spiderman es uno de ellos.

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

En lo que respecta a las películas que no son animadas, la lista es extensa y está conformada por varios protagonistas. Los actores elegidos son muy queridos en todo el mundo y la noticia del reestreno de las películas en el cine los ha vuelto locos.

Debido al cumpleaños número 100 de Columbia Pictures, las películas del “Hombre araña” volverían a las pantallas grandes del cine para ser disfrutadas a partir del 15 de abril. Para esa fecha, será el momento de “Spiderman (2002)”.

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Esta oportunidad de revivir sus aventuras no es la única, es que seguida de esta primera película de Tobey Maguire, llegará el momento de las dos secuelas. Luego, llegará Andrew Garfield con las dos lanzadas en la línea de las Amazing.

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Este momento espectacular para los fans del chico araña seguirá con las funciones de Tom Holland: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home. Es así que la aventura termina con la película en la que los tres actores se muestran en la pantalla grande.

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Sony Pictures utilizó sus redes sociales para anunciar oficialmente el relanzamiento de todos los largometrajes del icónico personaje. Este comunicado conmemora los 100 años de Columbia Pictures, actual poseedor de los derechos creativos y de distribución de Spider-Man.

Las fechas de estreno

En Latinoamérica, por el momento, se debe esperar al anuncio oficial de las cadenas de cines que tomen la decisión de transmitir estas películas. A pesar de esto, te dejamos la lista de fechas por películas a estrenar:

Spider-Man: 15 de abril

Spider-Man 2: 22 de abril

Spider-Man 3: 29 de abril

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

The Amazing Spider-Man: 6 de mayo

The Amazing Spider-Man 2: 13 de mayo

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Spider-Man: Homecoming: 20 de mayo

Spider-Man: Far From Home: 27 de mayo

Spider-Man: No Way Home: 3 de junio