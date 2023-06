Entradas para Lollapalooza Argentina 2024: fechas, dónde comprar y precios

Lollapalooza, el festival más importante de Argentina y uno de los más famosos del mundo, volverá en 2024 con tres días de música en vivo, ofreciendo una curaduría de los mejores artistas locales e internacionales, con shows para todos los públicos y edades.

Cuándo es el Lollapalooza Argentina 2024

Presentada por Flow y producida por DF Entertainment, la novena edición de Lollapalooza Argentina tendrá lugar nuevamente en el Hipódromo de San Isidro los días 15, 16 y 17 de marzo de 2024.

Precios de las entradas para Lollapalooza Argentina 2024

La venta de los early bird (es decir, el abono para los tres días del festival) empezará el martes 4 de julio a las 10 de la mañana.

El precio es de $45.000 más costo por servicio, únicamente a través de la web de AllAccess. La preventa exclusiva será para clientes con Santander American Express y estará disponible por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.

Con Santander American Express se podrá aprovechar las 6 cuotas sin interés desde $7.500 más costo por servicio durante todo el período de venta. Solo se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona.

Otro beneficio es para usuarios Mi Personal, quienes contarán con un 15% de descuento en la compra de entradas hasta agotar stock. El código debe solicitarse en la misma app móvil.

Una vez agotados los tickets early bird, iniciará la etapa de Preventa 1, seguida de las siguientes etapas de venta.

LINEUP DEL LOLLAPALOOZA 2024

Aún no se dio a conocer el lineup del Lollapalooza 2024. Se espera que salga oficial en los próximos meses. Luego, el día por día de quién toca se conocerá unos dos meses antes de la edición, es decir, en enero próximo.

En la edición anterior, el lineup se dio a conocer en octubre del 2023: Billie Eilish, Drake, Rosalía, Blink-182, Tame Impala y Lil Nas X fueron algunos de los artistas principales. Más de 300 mil personas vibraron en el Hipódromo de San Isidro.

Desde que llegó al país en 2014, Lollapalooza Argentina logró instalarse en la agenda cultural del país como el festival más esperado por los amantes de la música en vivo. Con producción de DF Entertainment, C3 Presents y el artista Perry Farrel, se trata de un evento único que une cada año alrededor de 330.000 amantes de la música con más de 100 músicos de todos los géneros.

Durante los tres días de shows no solo se presentan voces ya consagradas a nivel global, sino también músicos locales y otros emergentes; por lo que es una gran oportunidad para descubrir nuevos artistas desde el mediodía hasta la noche.

El lineup de Lollapalooza Argentina es uno de los distintivos más fuertes del festival. Billie Eilish, Drake y Lil Nas X fueron algunos de los artistas internacionales que vinieron por primera vez a la Argentina en la edición 2023, mientras que otros volvieron para reencontrarse con su público: Twenty One Pilots, Rosalía y Tame Impala, por nombrar solo algunos.

Entre los ídolos argentinos, brillaron artistas como Trueno, Chano –que sorprendió invitando a los miembros de Tan Biónica al escenario para tocar algunos de sus clásicos y anunciar su esperado regreso–, Usted Señálemelo, María Becerra, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, Diego Torres y León Cordero.

Tras la octava edición, las expectativas para el 2024 son altísimas para este festival que siempre está a la altura de su promesa de festejar la pasión por la música con compromiso, diversión, diversidad y responsabilidad.

Desde la primera edición local del festival creado por Perry Farrel, más de 750 artistas pasaron por los escenarios de Argentina. Entre ellos, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons y Tame Impala.

A estos se suman Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Lil Nas X, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Bizarrap, Paulo Londra, Jhay Cortez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Khea, Trueno, Pixies, Phoenix, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Liam Gallagher, Nine Inch Nails, Jack Harlow, The 1975, Interpol, Anderson.Paak & The Free Nationals, Wiz Khalifa, Soundgarden, Machine Gun Kelly, Cazzu, Hardwell, Mumford & Sons, Vampire Weekend, Chance the Rapper, Cigarettes After Sex, Khalid, Halsey, Kali Uchis, Troye Sivan, Jorja Smith, Caetano Veloso, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Diego Torres, Airbag, Miranda!, WOS, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Mora, Lali, Emilia, Melanie Martinez, Yungblud, Tokischa, Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Clairo, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, New Order, Alt-J, Foals, Macklemore, Tiësto, Axwell, Steve Aoki, Armin Van Buuren, Flume, The Smashing Pumpkins, Kasabian, Duran Duran, Ellie Goulding, DJ Snake, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Fred again.., Claptone, Gorgon City, Polo & Pan, Mac DeMarco, Cypress Hill, St. Vincent, Alabama Shakes, Chet Faker, The Kooks, The Neighbourhood, Glass Animals, Bring Me The Horizon, Rise Against, Modest Mouse, Rancid, Of Monsters And Men, Deorro, Jamie XX, Alison Wonderland, John Summit, Tove Lo, The Rose, Aurora, Conan Gray, Wallows, Cami, Saramalacara, León Cordero y muchos artistas más.

Además de la música, la gastronomía de Lollapalooza se destaca por su variedad: cinco patios gastronómicos con más de 100 propuestas que celebran la cocina de todo el mundo. También existe una sección para niños: el Kidzapalooza, un festival dentro del festival con propuestas infantiles, shows, talleres y actividades artísticas. Es por eso que los menores de 10 años entran gratis al festival acompañados de un adulto con entrada.

Otra arista del evento es la promoción del cuidado del medioambiente y el estilo de vida sostenible. Con el programa Rock & Recycle se lleva adelante la separación de residuos en origen gracias al trabajo conjunto entre el público y colaboradores especialmente designados para la tarea junto a la ONG Listos Ya. Además de plásticos, cartones y aluminio, ahora también se separan residuos orgánicos para compostar.

En el espacio Espíritu Verde, Lollapalooza brinda enfocados en el cuidado de la salud, así como del medioambiente, con sesiones de meditación, yoga, masajes y charlas de concientización sobre temáticas como el activismo ambiental, la alimentación y el bienestar físico y emocional.

