¡Enamoradísimos! Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron en el Caribe

Una nueva pareja completa su amor con el compromiso. Se trata de Celeste Muriega y Christian Sancho, quienes dieron el sí en el Caribe y emocionaron a todos aquellos que vieron las fotografías en las redes sociales.

Los actores, que coincidieron en el escenario de la obra Sex, optaron por una playa idílica para conmemorar una unión discreta y, aunque no proporcionaron pormenores a los medios, compartieron un video de ese instante en Instagram.

“El Universo, Dios o lo que fuese, me regaló esta oportunidad y voy a disfrutarla. Porque ya no quiero dejar de disfrutar”, comentó Muriega en el video que compartió.

La pareja de actores espera con entusiasmo su boda, que se llevará a cabo en un amplio salón en Benavidez, que abarca 1200 metros cuadrados y cuenta con extensos espacios verdes. Según lo que adelantaron, la ceremonia comenzará a las 19:00 en un entorno íntimo y exclusivo en las áreas al aire libre del lugar.

Por el momento, se dedicaron a disfrutar de esta velada romántica en la playa y estuvieron en cada detalle que nuevamente posaron para las fotos con atuendos en composé. El novio, en lugar de vestir un traje, eligió un conjunto blanco que consistía en una camisa entallada de lino con mangas tres cuartos y pantalones ajustados a juego.

Por su lado, Celeste Muriega optó por un vestido confeccionado en gasa traslúcida que presentaba una silueta fluida, escote halter, aberturas en la falda y una espalda descubierta. Su peinado fue semirecorrido y lo combinó con un maquillaje tranquilo para el ambiente playero.

Para terminar los looks, sus cabellos se movieron con el viento y sus pies disfrutaron del arena del lugar ya que ninguno tenía calzado. Tanto él como ella posaron muy emocionados y con miradas llenas de amor.

La propuesta de casamiento de Christian Sancho a Celeste Muriega

Anteriormente, el actor dio a conocer los detalles de cómo le pidio matrimonio y emocionó a todos: “En un momentito entre función y función de SEX le digo: ‘¿Te comprometerías conmigo? ¿Te casarías conmigo?’. Y me dijo que sí. De hecho nos gustó tanto la posibilidad que queríamos poner antes fecha de compromiso”.

“Él arrancó bien arriba, estábamos entre cuadro y cuadro en Sex, justo encima donde nos conocimos y él me dice: ‘¿Vos te casarías conmigo?’. Y ahí, obviamente sin dudarlo, yo le dije que sí. Pero le pregunté: ´¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?´ Y me dice: ‘Quiero saber porque, en caso de que vos quieras, yo también me quiero casar con vos´. Fue algo mutuo y al instante”, confesó Celeste,

