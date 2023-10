En medio del romance con Guillermina Valdés, Joaquin Furriel reveló cuál modelo lo besó con lengua

Joaquín Furriel, reconocido actor argentino, compartió reveladores detalles sobre una escena de beso en la ficción durante su participación en “Jesús el Heredero”.

En su reciente aparición en el programa “Noche al Dente”, Furriel confesó que Nicole Neumann, reconocida modelo y participante en la serie, le dio un beso con lengua de manera inesperada.

“¿Alguna vez te metieron la lengua en un beso de ficción?”, preguntó Fer Dente, conductor del programa, a lo que Joaquín respondió: “Yo lo voy a decir porque lo dijo ella”.

“Nicole Neumann en Jesús el Heredero vino a hacer unos episodios y cuando vamos a darnos un beso en una escena me dio un beso real, no fue un beso de ficción”, dijo.

Joaquín Furriel contó cómo fue el beso con Nicole Neumann

El actor relató el curioso episodio, destacando la espontaneidad de Nicole en ese momento. Además, reveló cómo manejó la situación después de la toma: “Cuando termino la toma le dije ‘en la ficción no hace falta usar la lengua’ y le mostré cómo se hace”.

En otro segmento de la entrevista, Joaquín Furriel compartió una lección valiosa que aprendió en sus primeros días en la actuación.

Recordó su encuentro con la actriz Guadalupe Martínez Uría, quien le enseñó las sutilezas de los besos en escenas de ficción. “Ella me dijo ‘en los ensayos no se besa, se marca el beso pero no hay contacto y la lengua no la usas nunca’. Esa gran lección que tuve se la pude enseñar a Nicole”, concluyó Furriel.

El inesperado romance con Guillermina Valdés

En otra faceta de la vida de Joaquín Furriel, recientemente se confirmó su romance con la reconocida actriz Guillermina Valdés.

A pesar de los rumores, la pareja logró mantener en secreto su relación durante meses. En una entrevista, Furriel reveló cómo se conocieron en el famoso festival de música Lollapalooza y cómo llevaron a cabo una estrategia para mantener su amor fuera de la mirada pública.

“Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos”, comentó Furriel sobre el momento en que decidieron hacer pública su relación

Furriel elogió a Guillermina Valdés, expresando su admiración por su capacidad para equilibrar la maternidad con su carrera: “Ahora soy fan y admiro mucho a las mujeres que tienen cuatro hijos, yo apenas puedo con uno y le puse mucha garra. Siento una gran admiración por Guille”.

Seguí Leyendo