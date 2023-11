Emilia Mernes tuvo que dejar lo más preciado para sumarse a Rombai

Emilia Mernes, es una de las cantantes argentinas del momento en todo el mundo y mucho se lo debe a la oportunidad que le dio Fer Vázquez en 2016, cuando se sumó a Rombai.

El cantante uruguayo entrevistó a Emilia cuando vio sus covers en internet y justo precisaba rellenar el espacio que dejaba Camila Rajchman en la voz femenina. Le fue tan bien que ese mismo día la confirmaron como integrante.

Como todo empleo, no todo fue como esperaba y a la actual novia de Duki le pusieron una condición a cumplir si su objetivo era convertirse en la cantante de Rombai y ella, con el sueño de comenzar su carrera con solo 20 años aceptó.

“Subí un cover a Instagram y me llamaron para hacer una prueba. Quedé con la condición de que me tenía que teñir de rubia, porque era la rubia de Rombai”, expresó Emilia Mernes en diálogo con Roberto Mtz durante una entrevista, donde también se acordó de lo que paso junto a Fer Vázquez que terminó siendo su novio.

Emilia recordó como terminó su relación con Fer Vázquez

En la misma entrevista la entrerriana que hoy es una estrella a los 27 años, contó cómo fue su relación con el creador de la banda que la hizo conocida: “Me puse de novia con el cantante. Comer donde se caga no es lo más recomendado del mundo, no estuvo bueno. Me sacaron de la banda y cuando junté algo de plata empecé a trabajar en mi música”, concluyó Emilia.

Tras abandonar Rombai en 2018, cuando se lanzó como solista, a Emilia la reemplazaron con Megamy Bowles y Valeria Emiliani, dos artistas internacionales. Al poco tiempo Fer Vázquez tuvo que deshacer el grupo debido a que los fans no podían aceptar las canciones sin la voz de la intérprete de GTA.

