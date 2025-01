El polémico objeto íntimo que ingresó Katia a la casa de Gran Hermano e indignó a sus compañeros

La llegada de Katia, la nueva participante de Gran Hermano, no pasó desapercibida el lunes por la noche. La joven Ingresó al reality de Telefe en reemplazo de Keila, a quien expulsaron del juego porque su comportamiento no era acorde a las reglas de la competencia.

La jugadora legó en una moto rosada, marcando su estilo y dejó en claro que su paso no pasará inadvertido en la casa más famosa del país. Y, con una personalidad que promete cambiar la dinámica dentro de la casa, Katia no tardó en generar controversias.

Apenas unas horas después de su entrada, los participantes ya estaban inmersos en un debate que incomodó a muchos y generó comentarios en redes sociales. El motivo del conflicto fue que, entre las pertenencias que Katia, ingresó un consolador, que aparentemente no es discreto ni pequeño.

Tras el ingreso de la nueva jugadora, las redes sociales generaron una ola de memes.

Katia ingresó un juguete sexual a la casa de Gran Hermano

Su decisión de incluirlo entre sus objetos personales desató críticas en la casa, especialmente entre sus compañeras de habitación, quienes no vieron bien que ingresar con un juguete sexual, cuando aparentemente estaba prohibido.

“Normal, todo bien, no pasa nada. Pero ahora si se mueve o hacés esas cosas raras…”, comentaron con incomodidad las mujeres en una reunión en la zona del hidromasaje. Y en esa misma línea, aseguraron que lo que más les molestaba era la posibilidad de que el aparato interrumpiera sus horas de descanso.

“Es una paja que, si estás durmiendo, se escuche ‘tssssss’”, agregó otra participante, imitando el sonido del objeto en cuestión. “No quiero escucharlo. Que lo haga, que lo haga acá si quiere, a mí no me molesta. Me molesta que yo esté durmiendo y empiece ‘pssss’, el ruido”, insistieron.

Por su parte, Brian, uno de los jugadores más carismáticos de la casa, decidió hablar con Katia directamente para pedirle que no use el consolador, alegando respeto hacia sus compañeras.

Esta conversación, lejos de apaciguar los ánimos, generó aún más incomodidad, especialmente entre las más jóvenes, quienes se sintieron en el centro de un debate innecesario.

Lo que más sorprendió fue la decisión de la producción de permitir que Katia ingresara con este objeto. Según trascendió, los reglamentos del programa prohíben ciertos elementos, pero en esta ocasión habrían hecho una excepción para fomentar el revuelo dentro de la casa.