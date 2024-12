El picante descargo con el que Wanda Nara cierra el año 2024: “Jamás engañé a nadie...”

Wanda Nara eligió despedir el 2024 con un mensaje contundente en su cuenta de Instagram, donde reflexionó sobre un año cargado de desafíos personales, laborales y, por supuesto, también en los sentimental. En su publicación, la empresaria relató todo lo que vivió en los últimos meses, desde la distancia con sus hijos durante las fiestas, las críticas y las acusaciones en su contra que marcaron su vida pública.

“Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras”, comenzó su descargo. Wanda describió el 2024 como un año “muy especial” en el que atravesó momentos difíciles, pero también logró importantes metas personales y profesionales.

La empresaria confesó que pasó las fiestas sin sus hijos por decisión de que ellos compartan tiempo con sus padres, quienes residen en el exterior. “Es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás”, expresó, dejando claro que prioriza el bienestar de sus hijos incluso en circunstancias complicadas.

El picante descargo con el que Wanda Nara cierra el año. Captura de Instagram.

Wanda desmiente haber engañado a Icardi con Keita Baldé y L-Gante

Wanda se refirió a las críticas que recibió durante el año, a las acusaciones que le hizo Mauro Icardi de infidelidad y rumores sobre su vida personal. “Intentaron ensuciarme con cosas que no hice, que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas. Jamás engañé a nadie”, sostuvo y aseguró que siempre elige actuar con sinceridad, aunque eso implique enfrentar consecuencias.

La conductora de Bake Off y Love Is Blind relató cómo las acusaciones afectaron a su entorno más cercano, especialmente a sus hijos. “Me tocó quitarles los teléfonos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy”, compartió y se refirió a la exposición pública que tiene su vida familiar.

A pesar de las dificultades, Wanda resaltó los logros que alcanzó este año. Entre ellos, mencionó su participación en dos grandes proyectos para televisión y plataformas de streaming, y su mudanza definitiva a Argentina, a la que definió como su “lugar feliz y seguro”.

Wanda Nara contó por qué pasó las fiestas lejos de sus hijas e hijos (Captura de pantalla)

La empresaria también reflexionó sobre su rol como madre y mujer separada, y se refirió al esfuerzo que implica hacerse cargo de todo por sí sola mientras espera la resolución de la justicia.

“Me preocupa saber qué es de las mujeres que no son Wanda Nara, cómo hacen cuando les sueltan la mano”, planteó respecto a las mujeres que enfrentan situaciones similares sin los recursos con los que ella cuenta.

Wanda concluyó su descargo con un balance positivo, agradeció la experiencia y fortaleza que el 2024 le dejó. “En el 2025 quiero disfrutar mi vida, mis hijos y de los que quieran ser parte de mi corazón”, cerró.