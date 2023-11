El mendocino Thiago regresó a Got Talent y recibió propuestas desconcertantes de La Joaqui y Flor Peña

Thiago Maldonado, el joven de 12 años proveniente de Mendoza, ha vuelto a sorprender en Got Talent Argentina. Después de ser eliminado y regresar al show, cautivó nuevamente al público con su música y carisma.

Su reciente presentación en el programa de talentos dejó a todos atónitos, especialmente a La Joaqui, una de las jurados, quien le ofreció una oportunidad imperdible. Thiago tocó una cumbia y su actuación no pasó desapercibida.

Lizy Tagliani, la conductora, expresó su alegría al verlo nuevamente en el programa: “¡Qué alegría volverte a ver, la rompiste!”. El joven, con total humildad, respondió: “Bueno, eso es lo importante”.

La Joaqui no dudó en acercarse con una propuesta inesperada: “Thiago, ¿te gustaría ser mi primer músico confirmado en el Luna Park? ¿Vas a tocar conmigo?”. Emocionado, Thiago respondió agradecido: “Muchas gracias, muy lindo”.

Emir Abdul, uno de los jurados, elogió su actuación: “Hiciste un popurrí de cumbia timbalera. Estuvo muy bueno lo que hiciste”.

Florencia Peña quiso bromear con Thiago

Mientras que Florencia Peña bromeó de manera cariñosa con Thiago: “Vos le entras a la batería pero lo podés entrar a lo que quieras. ¡Que no se malinterprete lo que dije!”.

Posteriormente, la jurado le propuso algo en tono jocoso: “¿Querés ser el primer músico confirmado en darle un beso a Florencia Peña?”. Y añadió con entusiasmo: “Te quiero, rompela toda en la vida siempre”.

El joven mendocino en su presentación en Got Talent

Thiago respondió con alegría y determinación: “¡Cómo no me va a gustar! Si hay cumbia, me prendo para todo”. Su presencia en el programa no solo fue un regreso impactante, sino que también recibió múltiples muestras de afecto y aliento de parte de los jurados, quienes reconocieron su talento y carisma.

El niño ya había dejado su huella en Got Talent Argentina, siendo el primer finalista luego de que La Joaqui presionara el botón dorado en su segunda presentación.

