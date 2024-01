El mendocino Santiago Nazar, de Expreso Nova, lanzó su camino solista: dónde escuchar sus canciones

Hacer música en estos tiempos no es fácil. Con el trap y el reggaetón copando la escena, hacer caso a la intuición y mostrar lo diferente es el camino para trascender más allá de las modas. Como músico, para Santiago Nazar la tecnología y la lógica de las plataformas han allanado el camino para mostrar su propia música.

El compositor, baterista y cantante, que integró la banda Expreso Nova, desde el año pasado comenzó a darle impulso a su camino solista y lanzó una serie de temas, que unen distintas influencias como el rock, la canción, poniendo el foco en el trabajo compositivo.

El baterista y compositor canta sus propias canciones, en su camino solista.

CANCIONES MÁS ALLÁ DE LOS GÉNEROS

Con la producción y arreglos musicales de David De Mata, el músico mendocino en 2023 lanzó en una primera etapa los singles “El color”, “Aunque cause dolor”, “Vas a ver” y “Yo quería que esto fuese amor”, que incluye una versión en inglés (“Your Love Will Crumble Down Too”).

“Busco que la canción sea la reina, eso es premeditado en mi trabajo. Quizá en otros géneros prima otra cosa. En esta etapa solista, la canción es lo más importante. Y dentro de esa búsqueda trato de no encerrarme en un solo estilo, y que no suene todo igual. Traté de hacer cosas distintas, aunque se notan mis influencias”, cuenta Santiago Nazar, que en esta etapa se vuelca de lleno a la composición e interpretación.

Esta búsqueda tomó impulso en plena pandemia, como una forma de encausar el deseo de crear.

“Algunos temas tenían un boceto, pero la mayoría fueron hechos durante la pandemia. Un poco porque era algo que quería hacer desde hace mucho, y otro poco para tener una motivación, algo que desear y realizar hacia el futuro, en aquellos días tan desconcertantes. Y también porque no quería pasar todo ese tiempo encerrado solamente mirando una pantalla. Antes de la pandemia comencé a trabajar con David De Mata. Él hizo todos los arreglos musicales, el mastering y producción. En esta etapa confié en él como productor, yo hice la letra, la melodía y la música. Y yo canto”, detalla el músico sobre el proceso que lo llevó a grabar diez canciones propias.

Disponibles en todas las plataformas digitales, el último lanzamiento es “Cuando todo va mal”, publicado el 15 de diciembre pasado, donde experimenta una melodía con la guitarra como protagonista y relata el estado de inercia y desconsuelo ante un mal momento.

Compone y canta sus propias canciones.

Para Santiago, es todo un descubrimiento poder grabar y mostrar su música en plena era de la digitalización. Sin pensarlo, a través de las plataformas logró que su música se escuche en quince países y miles de reproducciones, algo impensado en la era sonora en la que él se formó.

“Hace dos meses me mandaron el promedio y la música la escucharon en quince países, algo que realmente no se me pasó por la cabeza. Y está bueno llevarse esa sorpresa. Hay muchos pros y contras en la actualidad para grabar. Por ahí con una buena tecnología y con criterio podés grabar el material. Y en este caso logramos una calidad de audio muy buena, algo que antes era impensado”, afirma Nazar.

Y comenta: “Es un momento difícil para este tipo de música con lo que dicta la industria. Pero creo que también tiene que haber cierta oposición a lo que se escucha. Creo que hay un nicho para este tipo de música”.

Y en esta puja diaria de distinguirse entre miles de opciones que navegan en las plataformas, Nazar se propuso mostrar un estilo auténtico, cuidando la estética y no dejar de lado su visión como comunicador, con un mensaje de reflexión.

“Cuido la estética, hay una cierta coherencia entre las portadas. No es solo cuestión de sumar tu música en las plataformas. Porque el 49% de las canciones tiene un flujo de reproducción en Spotify. Hoy acepto el juego de las redes y las plataformas, lo entiendo, pero no voy detrás de las tendencias, sino que busco mostrar mi propio estilo. Incluso hace poco publiqué un texto sobre la música con comparación a las otras artes, y la verdad que tuve una buena repercusión de los seguidores. Creo que uno puede tener su impronta y mostrar otra cosa”, explica.

Para este año, Santiago Nazar planea lanzarse al vivo con su propio material y ofrecer una serie de conciertos, además de continuar grabando. “Tengo más material para grabar y pienso armar un show para presentar el material en vivo. Creo que es muy importante, los músicos de mi generación nos fogueamos en el vivo y es parte del trabajo”.