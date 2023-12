El maridaje barroco perfecto: cómo es el concierto “Bach al Malbec”, en Bodegas Caro

Johann Sebastian Bach y una copa de vino es un maridaje que todavía no se ha probado mucho. Puede que en algún concierto de Música Clásica por los Caminos del Vino hayan coincidido, pero no al punto del concierto que tendrá lugar este domingo en Bodegas Caro: una invitación a elevarnos no solo por la gracia del Señor y del célebre alemán, sino también por la sensualidad de nuestro varietal insignia, el Malbec.

“Bach al Malbec” es el nombre del concierto, protagonizado por el Coro Universitario de Mendoza y el ensamble Violetta Club, que ofrecerá un estreno en estas tierras: la cantata 150 “Nach dir, Herr, verlanget mich” (“Hacia ti, Señor, yo me elevo”).

La propuesta se enmarca en el cierre de temporada del CUM, prestigioso grupo vocal fundado en 1965 por Felipe Vallesi y dirigido actualmente por Silvana Vallesi, y también en la celebración por las dos décadas de vida del ensamble dirigido por Gabriela Guembe, cuyo trabajo pionero e incansable por difundir el repertorio antiguo y barroco en Mendoza nos ha regado de memorables producciones.

La invitación de este domingo.

Pero lo de hoy tiene su atractivo especial, porque las cantatas del “padre de la música” forman el cuerpo más importante de sus composiciones vocales. Unas 224 piezas que, paradójicamente, resultan, quizás de tan inabarcables, también poco interpretadas. La 150, probablemente compuesta en 1707 o 1708, es de las menos conocidas, pero también una en las que el coro tiene mayor lucimiento.

La cita tendrá lugar el domingo 17 de diciembre a las 20.30, en el escenario de Bodegas Caro (Pres. Alvear 151, Godoy Cruz) que ofrecerá una copa de vino de cortesía para acompañar el concierto. Las entradas se encuentran disponibles en entradaweb.com.ar por un valor de $2000.

El 2023 del CUM

Desde el organismo, destacaron la interesante y variada agenda de conciertos y actividades de este año. “Por un lado, puso en marcha diversos Ciclos temáticos que abordaban repertorios bien diferentes entre sí y para todos los gustos. Así, desarrolló un Ciclo de Música Espiritual en Iglesias de la Provincia de Mendoza que tenía por objetivo continuar la senda de territorialización marcada por la Secretaría de Extensión de la UNCuyo llevando los conciertos a distritos por fuera del Gran Mendoza. Asimismo, desarrolló un Ciclo de Música Barroca que lo llevó a compartir trabajo y escenario junto a los grupos instrumentales Violetta Club y Círculo Armónico y que fascinó al público. También, como parte de su política de internacionalización permanente, desarrolló un Ciclo de Invitados Internacionales gracias al cual recibió tanto a Coros como a Directores, Profesores y Músicos internacionales con gran recepción del público mendocino”, se leyó en el comunicado.

El Violetta Club.

“Por el otro, el CUM puso en escena Sinfónicos-Corales y participó en diversos festivales como el Festival Internacional de Música Clásica por los Caminos del Vino, Suena Clásica y el Festival de Música de Cámara de Mendoza. Además, realizó conciertos en el marco de sus convenios con la Alianza Francesa de Mendoza y con el Goethe Institut que buscaban justamente homenajear las composiciones francesas y alemanas respectivamente. Como parte de la tarea formativa del organismo también organizó en el mes de octubre el dictado de una Masterclass Internacional de Canto y de un Taller formativo para coreutas, sumado a los Conciertos Didácticos que se desarrollaron en Facultades de la UNCUYO”, cerró.