El “Flaco” Suárez cumple 60 años sobre las tablas y lo celebra en el Independencia.

Ernesto Suárez, a sus 83 años, celebra 60 años de carrera en el teatro. “Ni se les ocurra decir que es un homenaje, que no me morí, esto es celebrar que llegué con 83 años a este bonito lugar “, dice con su impronta de humor, en la gacetila del evento. El “cumpleaños teatral” del Flaco será este sábado 1 y domingo 2 a las 21h, en el Teatro Independencia. Las entradas se consiguen a través del sitio EntradaWeb o en boletería del teatro.

Es espectáculo contará con la presencia de Daniel Quiroga, Sandra Viggiani, Chicho Vargas, Marcelo Lacerna, Adrián Sorrentino, Marcelo Sánchez. Además, participarán Ezequiel Yasar, Gonzalo Aranda y Oscar Pizarro y “De sol a sol”, una de las compañías teatrales creada por Suárez. El toque emotivo será cuando sus hijas, Ana y Laura, suban al escenario.

El flaco cumple 60 años haciendo teatro y lo celebra en el Independencia

“Me he negado a que este encuentro se llame homenaje, eso que me llegue cuando vaya para el otro lado, ahora se festeja”. La gacetilla del evento lo vuelve a citar al Flaco y es bueno escucharlo hablar de vida, de proyectos y de fiesta.

Hace algunos meses, Diario Los Andes habló con el actor cuando cumplió 83 años y, por ese entonces, su discurso era un tanto más monotemático y tenía que ver con la muerte.

“Viví de lo que me ha gustado, le pude comprar una casa a cada una de mis hijas, viví sin amos ni patrones, he viajado por casi todo el mundo y acá he hecho mucho por el teatro, aposté a quedarme cuando me iba mejor en Ecuador. No me quejo, me ha ido bien. Me va bien”, decía el Flaco en aquel momento de balances.

Y claro que sí hizo mucho por el teatro. Él es sinónimo de teatro. Con grandes obras, acompañado o solo, Ernesto Suárez ha dejado una huella imborrable en cada corazón que tocó. Porque sus obras tienen eso de mágicas y profundas. Él no concibe el teatro de otra manera.

El Flaco Suárez, un juglar moderno

La carrera del flaco ha sido muy cerca de la gente. Como un Robin Hood de la cultura, se las ingenió para llevar el teatro a los rincones a los que los demás no quiere ir. Llevar cultura es llevar el testimonio vivo de un pueblo, es hacer parte a esa gente que todos excluyen.

En sus obras hay compromiso y contenido. Una fervorosa crítica al sistema, “como hacía Chaplin o Cantinflas”. Hablamos del mexicano y de una de sus películas, “El analfabeto”. Me cuenta que conoció a un hombre en el penal de Almafuerte que tampoco sabía leer ni escribir y que con 60 años había empezado la escuela.

De mil o millones de historias que seguramente tiene el flaco en su caja de recuerdos, sacó esa. La de un preso, en un penal de Mendoza que lo conmovió. El amor que tiene el Ernesto por las cosas simples es admirable.

El flaco cumple 60 años haciendo teatro y lo celebra en el Independencia

En esta tarea de llevar el teatro a todos los rincones posibles, el grupo teatral “De Sol a Sol” tiene un rol fundamental. Y es en este espacio, donde Suárez es feliz. “Me siento muy feliz con el Grupo De Sol a Sol, es lo que me gusta a mí, trabajar en los barrios. También laburo en teatro, en bares, en cosas así que salen para poder vivir de esto, pero también vivo para esto”.

Una cosa es clara, el teatro es el gran amor de Ernesto Suárez, y en ese sentido, Ecuador tiene un lugar clave en su corazón. En Ecuador vivió su exilo. Estuvo 7 años trabajando allá y formó “El juglar”, el grupo más popular de Ecuador. Y ahí nomás llega la anécdota. El flaco se acuerda que hace unos años “se vinieron todos para acá. Los 14, porque murieron dos, se vinieron acá de sorpresa para pasar una semana, saludarme y abrazarme. Eso paga la decisión de hacer teatro”, reflexiona el flaco.

El Flaco, un profeta en su tierra

Ernesto Suárez es el flaco. Lo quieren todos y este fin de semana se lo van a demostrar de la mejor manera, con presencia, risas, emociones y aplausos.

El actor mendocino contó, cuando hablamos en febrero, que cuando sale a la calle lo paran cada 20 metros para charlar o sacarse una foto. “Eso para mí es importante. Es muy lindo. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, pero siento que se equivocaron. No digo que yo sea un profeta, pero vivo en mi tierra y recibo mucho amor”.

Pero ojo que “el cholulaje” no le gusta para nada. ¿Cómo sería esto? “Cuando vienen ‘ay Ernesto, una selfie’ los saco cagando, cuando vienen y me dicen ‘gracias Ernesto por lo que haces por la cultura’ voy y lo abrazo yo y le pido foto”.

El flaco cumple 60 años haciendo teatro y lo celebra en el Independencia

Frontal, sencillo, de pocas pulgas, pero con un corazón enorme, el Flaco está de fiesta y el Teatro Independencia, se rinde ante los pies de un grande, que como las leyendas, es y será eterno. Todavía le queda hilo en el carretel y habrá más celebraciones por delante.

FICHA

Festejo Teatral -60 años de teatro de Ernesto Suárez-

Día y hora: sábado 1, domingo 2 de julio 21h

Lugar: Teatro Independencia

Actuación y dirección: Ernesto Suárez

Artistas invitados: Daniel Quiroga (fragmento de Educando al nene), Sandra Viggiani (fragmento de Hablemos de la pareja), Marcelo Lacerna (fragmento cuento de Roberto Fontanarrosa), Adrián Sorrentino (fragmento de Jacinto y Yo), Marcelo Sánchez (Así Lo Vip), Chicho Vargas (fragmento de La leyenda del hombre que se convirtió en perro), Compañía de Sol a Sol (murga). Ezequiel Yasar, Gonzalo Aranda y Oscar Pizarro (intervenciones)

Entradas: $1500 a través de entradaweb.com.ar

Seguí Leyendo