El especial cumpleaños de Rosina en Gran Hermano: ramo de rosas, torta y beso incluido

Rosina Beltrán cumplió 27 años este 28 de diciembre, Día de Los Santos Inocentes, y Gran Hermano preparó una sorpresa que pudo compartir con el resto de sus compañeros del programa. La uruguaya había pedido una fiesta de disfraces, hamburguesas de McDonald’s y que le envíen flores, por lo que todos despertaron expectantes con qué les daría el supremo.

Teniendo en cuenta que en la edición anterior fue Julieta Poggio quien inauguró los pedidos especiales por cumpleaños, Rosina no dudó en ir al confesionario para contarle a GH todo lo que quería para celebrar junto a sus compañeros, con quienes lleva tres semanas de convivencia.

El especial cumpleaños de Rosina en Gran Hermano. Captura de pantalla.

Según se supo, pidió que le envíen un disfraz de Pocahontas y otros para el resto de los participantes, para tener una fiesta de disfraces en la casa, pese a que no es viernes, el día en el que les dan ropa temática y un poco de alcohol para que bailen en el zoom de la casa y cambie la rutina.

Finalmente, nada de esto ocurrió y solo le enviaron una vincha para que se distinga de sus compañeros. Además, en un sector del jardín colocaron cortinas metalizadas de cotillón, un cartel de “feliz cumpleaños” y una torta para compartir con los 19 que están en competencia.

Joel le dio un ramo de rosas a Rosina y se ganó un “pico”

Con lo que sí cumplió Gran Hermano fue con enviarle un ramos de flores, como ella le pidió en vivo a Santiago del Moro en la gala de nominación. El encargado de entregarle las rosas fue Joel, con quien se supo a partir de una charla íntima que mantuvo con Rosina que se conocen previo a ingresar al reality y dejaron entrever que tuvieron una relación.

“Necesito que me hagas un favor, necesito que me ayudes a devolverle este ramo a la rosa más linda de toda la casa”, dijo el modelo y ella no dudó en abrazarlo. A pedido de sus compañeros, se besaron y la reacción de algunos no pasó desapercibida como la de Denisse y Emmanuel.

“Chicos quiero decir algo... el pico fue jugando”, dijo luego Rosina y ninguno de los participantes le creyó. Incluso, fue cuestionada por Carla (Chula) y por Catalina, quienes la tildaron de infantil e inmadura.

La gran ausente en el festejo fue Furia, quien no quiso compartir con Rosina, y lo mismo Florencia, quien estaría detrás de Joel. Ambas se quedaron en la habitación y no salieron a cantarle el cumpleaños ni comieron la torta con la uruguaya.