El escultor de la estatua de Mirtha Legrand se despachó con todo contra la diva: “Caprichosa...”

Mirtha Legrand volvió a encender la polémica de la escultura que colocaron en la ciudad de Villa Cañás, Santa Fe, en su honor. La diva de los almuerzos se mostró nuevamente en desacuerdo con el trabajo del escultor, Daniel Melero, quien hizo retoques en la estatua de bronce, con el fin de complacer a la conductora, pero al parecer no lo logró.

El pasado fin de semana, Mirtha se refirió a la escultura que en 2023 colocaron en su ciudad natal y que fue reinaugurada este año luego de que el artista trabajó en los retoques que quería la homenajeada como suavizar los dientes, acomodar el pelo y los pómulos, pero que claramente no fueron suficientes.

Melero le puso nombre a la obra restaurada y optó por nada más y nada menos que llamarla “La humildad”, en honor al proceso de rescate y reconstrucción que tuvo, en post de satisfacer a la homenajeada y al proyecto.

“Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás. Mi busto, mi busto... Es feo y a mí no me gusta. Es feo, no quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero”, dijo y se mostró avergonzada de tener que dar esta noticia.

Pero fiel a su estilo, no se guardó nada: “El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes. No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes”, puntualizó sobre lo que menos de le gusta de la escultura. “El busto... Yo pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí”, lanzó resignada.

“Se me ocurre que el bronce no debe ser muy fácil de trabajar, el metal. Entonces, me hizo una boca que parecería que no soy yo. Me veo y digo ‘¿yo soy esa?”, insistió.

La terminante respuesta de Daniel Melero, el escultor de la estatua de Mirtha

En “Socios del espectáculo” el conductor, Rodrigo Lussich contó cuál fue la reacción del escultor, Daniel Melero, a la opinión que la diva hizo pública. El artista habló en el programa “Mil cosas a la vez” y no dudó en responder sobre las repercusiones de su trabajo.

“No hicimos más que hacer un retoque para cumplir con una idea de una persona un poco caprichosa. Me pareció que hubo mucha ignorancia de parte Mirtha sobre lo que es el arte”, dijo y de esta manera dejó en claro su postura frente a los dichos de la reconocida conductora.