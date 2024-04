El enojo de Virginia con la producción de Gran Hermano que los expuso de la peor manera

En pocos meses se conocerán los nombres de los finalistas de Gran Hermano y el juego se pone cada vez más picante, a tal punto que todos buscan la manera de complotar sin ser sancionados con el fin de eliminar a ciertos jugadores. Y, a raíz de esta situación, el supremo tomó la tajante decisión de descontar ciertos votos.

Además, por otra parte, la producción otorgó un importante beneficio a uno de los participantes y fue Bautista quien lo ganó. El uruguayo pudo ver las nominaciones de todos sus compañeros de la casa mientras comía sushi y así obtuvo información importante para el juego.

Bautista tenía la total libertad de contar qué había visto o de inventar información, según su conveniencia en el juego. Finalmente, por diferentes comentarios del jugador todos se dieron cuenta que había visto y escuchado todo, a diferencia de lo que él contó.

Bautista tuvo la posibilidad de ver todas las nominaciones de sus compañeros

Virginia explotó al saber que Bautista vio y escuchó todas las nominaciones

Al salir del confesionario les dijo a sus compañeros que supo cuántos votos recibía cada uno, pero no quién los daba. Aunque después se desdijo al contar que pudo ver algunas nominaciones, entre ellas la de Virginia.

Esto molestó a la jugadora, quien esta semana ganó el liderazgo, ya que él ahora tiene información que los pone a los demás en desventaja. “Me parece mal, me parece para el orto”, dijo sin importar que Bautista le prometió no contar nada de lo que vio y escuchó.

“Siempre lo mismo, no hay nada limpio y después se enojan cuando unos hacen (complot)”, expresó visiblemente molesta con algunos manejos del juego que benefician a unos y perjudican a otros.

“Posta que es una mierda. Me parece mal, así te lo digo Gran Hermano y te lo voy a decir en el confesionario también. No es nada limpio”, agregó la participante, quien después fue al confesionario a tener una charla con el dueño del juego y se alcanzó a escuchar si ingreso al confesionario porque el micrófono quedó encendido.