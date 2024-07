El descargo de Natalie Weber sobre el conflicto de los carpinchos en su casa: "la violencia que generan"

El caso de los carpinchos en Nordelta viene desde hace un tiempo. Los vecinos empezaron a quejarse de los daños que cometían en sus propiedades. Muchos quisieron sacarlos del territorio de la peor manera, generando el reclamo de varias asociaciones protectoras de animales y proteccionistas en general.

Esta semana, el tema volvió a estar en boca de todos a raíz de que Alejandro Fantino contó indignado que algunas personas habían colocado alimento electrificado para exterminar a los carpinchos.

En “Desayuno Americano” tocaron el tema y Natalie Weber dio su testimonio como vecina de Nordelta. En su caso, se mostró en contra del maltrato animal y luego procedió a contar cómo había logrado ella que los animalitos no provocaran daños en su propiedad.

La modelo habló del problema que le generan los carpinchos en su casa.

Pero sus declaraciones fueron malinterpretadas o ella no resultó lo suficientemente clara porque empezó a recibir toda clase de insultos, agresiones y críticas por sus palabras. Tal fue la reacción de los haters que decidió salir a aclarar las cosas en sus historias de Instagram.

“En ningún momento dije que había que matar a los carpinchos, todo lo contrario. Dije que los cercos eléctricos son una aberración, que poner comida electrificada es terrible, de un HDP, de un sorete y ojalá que los encuentren. Después conté que sí, que rompen plantas, mangueras, cables y demás...dije que yo lo solucioné cercando mi lote, nada más”, explicó Weber.

“La gente entiende lo que quiere entender. En ningún momento me puse violenta con los carpinchos ni mucho menos. Me pongo a leer lo que la gente me puso y no lo puedo creer. Dije que estamos invadiendo su hábitat y que debemos ver de qué manera podemos convivir todos”, agregó Natalie Weber.

“Claramente no entendieron las historias anteriores. Estoy en contra del maltrato animal y repudio a quienes ponen cercos eléctricos. Me parece lamentable que algunos programas recorten una nota queriendo instalar un accionar para generar un debate sin ver la violencia que generan”, cerró la modelo.