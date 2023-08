El Cuarteto de Nos vuelve a Mendoza con nuevo disco: cuándo y dónde será el concierto

Los caminos y las historias no son lineales, esa podría ser la definición más justa sobre la historia del Cuarteto de Nos.

Desde sus inicios en 1984, donde comenzaron a llamar la atención como banda de rock en el ambiente universitario, pasaron casi treinta años y hoy el grupo puede decir que está viviendo un momento de convocatoria y explosión que nunca transitó.

En noviembre del año pasado, lanzaron su décimoséptimo álbum “Lámina Once”, con el que comenzaron una gira internacional y nacional con fechas sold out en Montevideo y Buenos Aires. Y el próximo jueves 24 de agosto, regresan al auditorio Ángel Bustelo, como parte del tour. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.

La banda vuelve a Mendoza con su nuevo disco.

Un álbum conceptual que nació en pandemia y un nuevo público cautivo

A finales de 2022, el Cuarteto de Nos lanzó la placa “Lámina Once”, que contiene ocho canciones, las cuales adelantó como sencillos “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “La ciudad sin alma”, “Maldito Show” y “Rorschach”. Un trabajo conceptual atravesado por la pandemia y algunos tópicos filosóficos, que calaron hondo en un público jóven que hoy encuentra en el Cuarteto una resonancia necesaria desde la retórica y la musicalidad.

“Increíblemente después de tantos años, estamos viviendo el mejor momento histórico de la banda, que a veces no es habitual en grupos de trayectoria, donde tenés tu pico de repercusión en la mitad de la carrera. En nuestro caso se está dando ahora y estamos difrutándolo. En cuanto a la convocatoria, a la calidad artística del show, está muy despegado de años anteriores”, cuenta Roberto Musso, cantante, guitarrista y compositor del grupo uruguayo.

-¿Qué es lo que más te motiva en este momento?

-Cómo pegan tan espiritualmente las letras, eso nos sorprende. En países tan disímiles. Y te agradecen que les estés cantando temas que le cambiaron la vida. Para mí es tan fuerte que trasciende lo artístico. Que con una canción los salvaste de un mal momento. Y nos es uno: son cientos. Eso es lo que más motiva y me llama la atención.

-Si algo te permitió la pandemia es el momento para lograr un disco conceptual y potente.

-Tuvo algo positivo el encierro, que nos pegó muy fuerte, porque se nos cortaron todos los shows y viajes. Pero tuve mucho tiempo para cranear el concepto del disco. Hubo un enganche de la temática del disco con gente muy joven, porque este crecimiento que tuvimos fue en el público muy joven, que nos conoce por el último disco. Son temas más filosóficos, psicológicos, el tema de la salud mental, cuestiones que se ligaron muy bien con el presente de los jóvenes.

-En cuanto a la composición y la música, ¿en qué te basás para decir “esto es lo nuevo”?

-Hoy y sobre todo nosotros que somos una banda de cercanía que estamos tocando continuamente, yo describo al Cuarteto no por su último disco, sino por el show que estamos dando en este momento. Porque un disco después va decantando en lo que la gente adopta de ese trabajo. Pero en el diseño que hacemos de canciones en el show de ahora, eso marca el presente del Cuarteto. Cómo canciones que tienen 14 años conviven con las recientes. Nunca te diría que la foto de la banda es el último disco, sino el show que estamos haciendo.

Una banda con convicción y el momento de despegue

El Cuarteto de Nos nació a mediados de los ‘80, en plena ebullición cultural en el Río de la Plata, con jóvenes gustosos de la música, que buscaban dar su propio mensaje, en un escena acotada como es la uruguaya.

A lo largo de su historia, con algunos cambios, la banda conformada por Roberto Musso, Santiago Tavella, Álvaro Pintos, Santiago Marrero y Gustavo Antuña fue encontrando el equilibrio entre continuar con su vida y sus trabajos tradicionales o dedicarse por completo a la música.

Es ahí donde Roberto Musso convivió con su costado de ingeniero en sistemas y la convicción de componer canciones con un estilo definido.

-Ustedes comenzaron en la Universidad y siguieron con el proyecto, ¿dónde quedó el Roberto ingeniero?

-(ríe) ¡Está! Para la forma de escribir que tengo, que son un cúmulo de vivencias que trato de volcarlas en las canciones. El Roberto que hace canciones sin dudas sería una persona distinta, si no hubiese transitado por la facultad de ingeniería. Y ese momento de ebullición cultural a mediados de lo ‘80 fue parte de nuestra historia, estamos marcados por eso. Y el amor que le tuve a las matemáticas y a la incipiente ingeniería de sistemas me sigue gustado. Y me costó mucho tomar la decisión de solo dedicarme a la banda. Fue una decisión difícil. Nuestro caso no fue típico, porque siempre tuvimos buenos trabajos y eso hizo más difícil tomar la decisión de zambullirse al riesgo del arte. En la canción “Contrapunto para Humano y Computadora” está esa colisión de mis dos mundos.

-Y ese cambio rotundo en la banda, ¿cuándo fue?

-Nos empezamos a dar cuenta cuando salió “Raro”. Nos empezaron a llamar para tocar en festivales, la nominación a los Grammy... Hasta ese momento éramos una banda muy local, con el mercado chico que es Uruguay. Y ahí tomamos la decisión, como gente adulta que éramos, de si íbamos a seguir siendo una banda part-time o nos dedicamos a esto. Y fue una linda decisión, porque atravesó niveles personales, artísticos y familiares.

-Mucho trabajo y una cuota de suerte.

-Hay una cuota de fortuna o el destino, pero a eso tenés que sustentarlo con mucho trabajo. Y con decisiones que son difíciles pero tenés que tomarlas. A veces acertás o no, pero en definitiva te van a pintar lo que va a pasar. Y tenés que remarla y esperar. Sobre todo para los chicos jóvenes que tienen esa lucha con la ansiedad y el éxito inmediato, que está desdibujada. Podés tener un golpe de suerte, pero es una en un millón, entonces ese camino lo tenés que hacer con trabajo y mucha convicción.

-Igual nunca tuvieron una pose de estrellas y rockstars...

-Somos una banda con instrumentación rockera, letras rockeras, muchos colegas la consideran hasta punk. Pero no tenemos problema en sumar otros géneros a las canciones. Y ese público tan heterogéneo que se va de la línea de público de las bandas de rock, porque hay niños hasta mayores de 50 años. Es muy variado el público y la tribu que nos sigue. Nosotros somos muy tranquilos, cero pose de estrellas, no nos cambió nada y nunca quisimos aparentar nada que no somos. Nos sentimos muy bien así y el público nos ve como gente muy cercana, no está esa línea divisoria del artista excéntrico.

El Cuarteto de Nos en Mendoza

La banda uruguaya vuelve a la provincia en el marco del tour “Lámina Once”. El show será el jueves 24 de agosto, a las 21 horas, en el auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad).

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com