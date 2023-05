El cantante de Ke Personajes se grabó en el baño y destruyó a los ex Gran Hermano por un molesto pedido

Emanuel Noir, el vocalista del grupo de cumbia Ke Personajes, salió a cuestionar duramente a quienes buscan ir gratis a su show en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos, los exparticipantes de Gran Hermano.

Sin miedo a las críticas, el cantante se grabó en el baño para hacer su descargo contra los “famosos” que piden canje.

“Esta historia es cortita y creo que necesito hacerla. Hay mucha gente que hoy me escribe, famosos, es súper loco y está re copado igual”, dijo.

“Gente, a mí no me van a comprar pidiéndome… no sé, de Gran Hermano, de acá, de allá… entradas. Yo si tuviera entradas se las daría a las personas que nos vienen siguiendo desde que comenzamos”, aseguró el intérprete de “Ya no vuelvas”.

“Así que a la gente famosa le agradezco por escribirme pero no me pidan entradas porque si son famosos muevan sus papeles y consíganse las entradas”, lanzó el músico de cumbia, que hoy lidera los rankings de reproducciones en YouTube y Spotify.

Y cerró contundente: “Repito, si consiguiera entradas se las daría a las personas que colaboraron siempre. Después si sos de Gran Hermano o la mujer de menganito, conmigo no, porque no compro con el circo de la fama ni de la tele”.

Ke Personajes en el Movistar Arena: su mayor show

El grupo de cumbia que lidera Emanuel Noir se presentará en el Movistar Arena de CABA el próximo 12 de junio, pero las entradas ya están agotadas. Con su estilo único y fresco ha logrado fusionar la esencia de la cumbia tradicional con toques de otros géneros, logrando un sonido distintivo que ha cautivado a millones de fans.

La banda nacida en Concepción del Uruguay lleva varios meses al tope de las listas de éxitos en Argentina, con distintas colaboraciones con La Konga, Big One, Onda Sabanera y Luck Ra, entre otros.

“Ya no vuelvas”, “Un finde” y “Oye mujer” son algunos de sus temas más reproducidos en las plataformas digitales.