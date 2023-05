Los dos nuevos trabajos televisivos de Coti Romero, ex Gran Hermano, que alegran a sus fans

Los ex Gran Hermano pasan su mejor momento hablando laboralmente. Luego de sus pasos por la casa más famosa del país, comenzaron a recibir muchas propuestas de trabajo soñadas.

En el caso de Coti Romero, ya tuvo varias propuestas que fue aceptando, pero hace un tiempo que se está especulando sobre la posibilidad de que participe del Bailando 2023, algo que su contrato con Telefe le negaba pero que ha tenido llegada a buen puerto recientemente.

Sin embargo, en busca de desvincularse totalmente a Gran Hermano y sus productoras, Coti sigue siendo tentada por programas de la vereda de al frente.

Recientemente fue Ángel de Brito el que puso a temblar a todas sus colaboradoras de LAM. El conductor de América TV confirmó que Coti Romero se sumará como angelita y la primera en reaccionar fue Nazarena Vélez.

Coti Romero será parte de LAM y del Bailando

El conductor confirmó que la correntina se unirá el próximo 15 de mayo al grupo de las angelitas y estará una semana reemplazando a Nazarena Vélez que estará de vacaciones.

“Bien Coti, me gusta”, comentó Naza. Pero cuando le cayó la ficha, dijo: “Te lo pido por favor que, no”, comentó la madre de Barbi Vélez al saber que la ex Gran Hermano no estaría entre las fijas.

“Naza, quédate allá, quédate a cuidar a tu nieto, no vuelvas, gracias”, comentó en broma Ángel de Brito.

Como es el lazo de Coty Romero y Telefe

Sobre uno de los temas del momento, sobre si la joven modelo podrá cumplir con su sueño de ser parte del Bailando 2023, fue el propio equipo de LAM el que quitó las dudas a los televidentes.

El presentador confirmó que Romero y su novio, Alexis Quiroga ya están confirmados para el Bailando 2023. “Los Gran Hermano ya empiezan a trabajar fuera de Telefe. Ya Telefe habilitó a la mayoría para que pueda trabajar de lo que quisiera”.

Yanina Latorre, por su parte agregó que el contrato, Coti y el Conejo lo siguen teniendo con Telefe. “Están habilitados para hacer otros trabajos si no hay donde estar en el canal”.