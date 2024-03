El brindis musical más esperado: Ciro y los Persas llegan este domingo a la Fiesta Nacional de la Vendimia

La historia de Ciro Martínez con Vendimia es un idilio: él mismo la vive en carne propia, de hecho, pues tiene su propia línea de vinos, elaborados por el reconocido enólogo Andrés “Mono” Vignoni.

Y esta noche, se concretará otro capítulo más en esta relación, cuando con su banda Los Persas se presente en la primera repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024. Será un momento de emoción, como lo sabrán aquellos que ya lo hayan visto actuar en el Frank Romero Day anteriormente o en la Fiesta de la Cosecha, junto a la Filarmónica, en 2020.

Es que bajo el cielo nocturno cuyano, las canciones de Ciro suenan de otra forma, tienen otra mística y producen otros ecos. Por ejemplo, con la canción “Agua” se produce un abrazo fraternal. Cada vez que la toca entre nosotros derrama una llovizna mágica porque, si nos remontáramos en un drone, nos veríamos en el desierto que nos circunda.

Así recordó la génesis de esa canción, dada a conocer con el disco “Azul” (1998), en una entrevista imperdible de la revista Rolling Stone de 2023: “Era una época un poco lisérgica, y una vuelta volvimos de Arpegios, un lugar en el que empezábamos a tocar a las tres y media de la mañana y terminábamos con el sol saliendo, y nos subíamos al flete de Pedrito, que se perdía siempre, así que tardábamos un montón más. Me acuerdo de que cuando llegué a mi casa, ya de día, abrí la canilla del jardín, ahí en La Piojera, y no sé por qué me quedé mirando el agua unos 40 minutos. Ahí pensé sobre el agua y nació un poco este tema y la idea de que ‘la tierra es tierra de color azul’, como que las cosas son distintas de como nos las enseñan muchas veces o de lo que pensábamos o de lo que nos dicen”.

“Primero se me había ocurrido que tuviera un coro tipo góspel y alguien después tiró lo de hacerlo con un coro de niños. Cada tanto todavía me cruzo con alguna madre que me dice que su hijo cantó en esa canción”, dijo.

Un cancionista poeta

Fue hace 32 años, con “Tan solo” (“Chac tu chac”, 1992), cuando Ciro nos convenció de que podía hacer canciones que erizaran la piel. Fue la primera que tuvo impacto en la gente y la que más rápido caló en los oídos y el corazón de millones. “Al segundo show que la tocamos, sin que nadie todavía pudiera grabar un concierto, ya la estaban cantando todos -contó en la entrevista aludida-. Creo que el gancho estaba en la letra, cómo va desenroscando la historia, lo que habla sin decirse. Me imagino que mucha gente se habrá sentido identificada”.

Ciro tiene un lugar entre los grandes del rock nacional. Es uno de los poetas de la calle, como Charly, Fito o el Pity Álvarez. Unos pibes pidiendo en Retiro le disparó la canción “Los mocosos”. El desprecio de la prensa por el rock a principios del milenio le disparó “Como Alí”. Las vidas vacías y falsamente glamorosas de las modelos que recién empiezan fue el disparador de “Mirenla”, una canción tan triste. Soplos de lo cotidiano que se vuelven música al pasar por su armónica.

“Siempre me gustó más la poesía que se entiende, entre comillas -confesó a la Rolling Stone-. Yo tuve una época, breve, en la que escuché a Spinetta y me parece un tipo fusionado con la música. Es un ser musical, como me parece Rubén Rada, por ejemplo, pero Rada desde la letra me conmueve. Spinetta desde la letra no tanto. De hecho, la mayoría de las veces no lo entiendo. Quizás entre un extremo y otro esté el Indio. Aunque tampoco te diría que las letras del Indio son las que más me gustan, si bien tiene cosas que me parecen geniales. Las letras de Pappo me parecen extraordinarias. O las de Manal, esa referencia crudísima, mezcla de rayo láser con una lanza, que penetra en lo que se ve, en la descripción de lo que se ve. Eso me parece tan difícil de hacer como una poesía difícil de entender. Yo trabajo en ese sentido las letras, en encontrar la imagen, encontrar lo que atraviesa al otro, que es lo que me parece que tiene que buscar el que emite un sonido arriba de una tarima”.

Un vínculo especial

Amigos, vinos, vendimias, shows... ¿Algo más? Sí: faltaba un disco. Ese paso lo dio en medio de la pandemia, cuando grabó “Sueños (Un Viaje en El Tiempo)”, un álbum consagratorio junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, que obtuvo sendas nominaciones al Gardel y que se replicó, ya con otros conjuntos orquestales, en distintas partes del país.

Son “situaciones imprevistas donde la vida me llevó a relacionarme de una manera cada vez más profunda con Mendoza, a través de gente que voy conociendo y de proyectos como el de los vinos y de este formato junto a la Filarmónica de Mendoza y con Joaquín Guevara y Juan Cucciarelli, que son los arregladores del disco”, dijo en una entrevista con Los Andes el año pasado.

Vino "Tan Solo" de Ciro Martínez.

Con Vignoni (ex-enólogo de Viña Cobos) elabora el malbec “Tan solo”, el chardonnay “Luz de Marfil” y próximamente “Antes y después”, un salto de calidad en esta aventura vitivinícola del rockstar.

“El vínculo que tengo con Mendoza no lo tengo con ningún otro lugar, se fue dando así y me gusta mucho tocar allá y la forma del mendocino que es muy cálido, pero también muy educado. La última vez que hicimos el formato con la Filarmónica fue en un lugar abierto, no era en un teatro, y estaban parados y escucharon con atención todas las canciones. Después vino el formato rock y saltaron como si fuera un recital. Muy lindo público”, resaltó en aquella oportunidad con Los Andes.

¿Vuelven Los Piojos?

Esta es la ilusión que corroe a los fans desde hace algunos meses, cuando después del Vélez que hicieron, y en el que apareció el ex integrante de Los Piojos Piti Fernández como invitado, se abrió una puerta para el regreso de la emblemática banda. Recordemos que, nacida en 1988, se separó oficialmente en 2009, tras siete discos de estudio y con un megashow en River.

Al respecto, dijo a la Rolling Stones: “Yo no me apuraría [a hablar del reencuentro de Los Piojos]. Pero la verdad es que Piti tuvo actitudes ante ciertas situaciones que me gustaron y por eso lo llamé y hablamos y lo invité para que sea parte del show. Puntualmente hubo un homenaje a Los Piojos en el Centro Cultural Kirchner, del cual nosotros no íbamos a participar por cómo se estaba armando, y lo llamaron a Piti y él también se negó porque entendía, como nosotros, que Los Piojos eran una banda y que ninguno se puede parar y querer adueñarse de eso. Después de tanta agua bajo el puente, este reencuentro fue una manera de vernos y estuvo bueno. Pero yo tengo mi proyecto, tengo mi vida, y yo qué sé… Igual, ¿quién sabe lo que puede ocurrir de acá en más? Sólo tuvimos un encuentro con Piti y lo vi bien, lo vi buena onda, pero insisto, para mí todavía es muy pronto para aventurar nada, para hacer conjeturas”.

De momento, en este 2024 Ciro y Los Persas tienen programada una gira nacional e internacional que incluirá Chile, Estados Unidos, Italia, España, Dinamarca e Irlanda.

Por su parte, La Delio Valdez nos visita en pleno auge de la agrupación. Cultores de la riqueza rítmica latinoamericana, este año estará dedicado a la exportación: en marzo, la tercera gira por México; en mayo, la segunda gira por Europa. En abril, también, tienen una fecha especial para los argentinos: un Estadio Obras que hará bailar a miles.

Además, como nos comentaba la saxofonista Agustina Massara la semana pasada, se encuentran en un proceso de creación de nuevas canciones, probando por primera vez la composición grupal. “En la Delio no hay una persona que componga, y ahora estamos explorando esa composición grupal, en grupos más chicos, y está buenísima esa exploración, que nos permite la experiencia de saber que no solo hay una manera de hacerlo”, decía sobre el grupo, formado por 16 músicos y músicas, que tienen como voz a la recordada ex-Bandana Yvonne Guzmán.