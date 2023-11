El músico mendocino Javier Casetti (63), quien tuvo un destacado paso por el programa televisivo Got Talent Argentina en los últimos meses, se presentará con un imponente show en su provincia y ante la gente que lo vio nacer, crecer y consagrarse en el mundo del espectáculo.

Casetti, destacado saxofonista internacional y con experiencia en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, tiene todo listo para lucirse el próximo domingo, 12 de noviembre, a partir de las 20:30 en la Sala Roja de la Nave UNCuyo (Juan Agustín Maza 250, Ciudad de Mendoza).

Después de brillar en Got Talent, el mendocino Javier Casetti prepara un show histórico. Foto: Captura de pantalla

“Vintaje 3.0″ es el nombre del espectáculo, que incluirá un repaso -con el saxofón como hilo conductor- por “la banda sonora de nuestras vidas”, como él mismo define. Sting, Elton John y Lionel Richie, entre otros, serán algunos de los autores que Casetti y su banda reversionarán con su estilo particular.

EL HOMBRE DE LOS 3 CORAZONES Y UNA VIDA DIGNA DE PELÍCULA

Con su apasionada versión de “Englishman in New York”, de Sting, Javier Casetti dio que hablar -¡y mucho!- tras su presentación en la edición 2024 de Got Talent Argentina. Una vez que completó su interpretación, el mendocino compartió con el jurado y los millones de televidentes su particular historia de vida: contó que estaba viviendo con su tercer corazón ya.

Y es que Casetti ha sido sometido a dos trasplantes de corazón en sus 63 años. “El primer trasplante de corazón fue el 7 de junio de 2005. Ese corazón me acompañó durante casi 18 años, viajes a Estados Unidos y cientos de presentaciones, hasta que el año pasado ese corazón ‘se agotó’. Tenía la opción de acceder a un nuevo trasplante, pero había que jugársela, porque -si bien estaba previsto-, tenía que cumplir un montón de requisitos. Era eso o despedirme”, reflexionó el músico en diálogo con Los Andes, ya desde su casa en Mendoza, en agosto de este año.

“El segundo trasplante fue el 12 de agosto de 2022, por lo que acabo de cumplir un año con mi nuevo corazón”, agregó.

En 1981, antes de cumplir 22 años, Javier Casetti se fue vivir a Francia. Lo hizo para jugar al rugby, pero estando allá descubrió el mundo de la música. Comenzó tocando la quena, tocando en las esquinas y eso le permitió recorrer decenas de ciudades europeas. De regreso a Mendoza, supo que la música era lo suyo, por lo que comenzó a estudiar. Y nunca abandonó la música, ni la música lo abandono a él.

En ese momento comenzó su historia como saxofonista, compositor, intérprete de instrumentos de viento y cantante. Y, durante más de 35 años de trabajo, visitó y trabajó en distintos países del mundo.

Entre otras cosas, recorrió el circuito argentino de Festivales con su Disco “El Mendocino” y también fue contratado por Universal Studios y por Walt Disney World para trabajar, por lo que se radicó en Estados Unidos en 1998.

Después de brillar en Got Talent, el mendocino Javier Casetti prepara un show histórico. Foto: Gentileza Javier Casetti

LA BANDA

En el espectáculo que brindará el próximo domingo en La Nave UNCuyo estará acompañado por los músicos Diego Denegri (guitarras y dirección musical), Marcos Fazio (batería), Carlos Best (bajo y guitarras) y Sofía Salinas (piano).

Además, como invitados especiales estarán Walter Casiani (saxo), Thiago Maldonado (timbales) y Pablo Budini (guitarra).

EL CONCIERTO

Domingo 12 de Noviembre, 20.30. Sala Roja de la Nave UNCuyo.

Entradas: Entradaweb o en la boletería de la Nave.