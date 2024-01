De la fama a la calle: la actriz Mónica Cervera, protagonista de “Crimen Ferpecto”, vive en la indigencia

La actriz española Mónica Cervera, quien protagonizó la película Crimen Ferpecto y estuvo nominada al premio Goya, ha quedado en la indigencia.

Atrás quedaron las luces de los flashes y las alfombras rojas, aunque en el 2004 Cervera a comvertirse en una estrella del cine de habla hispana pero la fama hoy vive en la calle y duerme en una plaza de Marbella.

Un periodista de la revista Semana se encontró con la actriz sentada en un banco y desde ese lugar habló de su inesperado presente.

La actriz Mónica Cervera, protagonista de Crimen Ferpecto.

“No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”, expresó la mujer de 48 años.

Cervera es oriunda de Marbella al igual que toda su familia, pero se niega a pedir ayuda y asegura que, pese a su situación, no necesita ayuda de nadie.

Antes de pedir ayuda, Mónica prefiera seguir durmiendo en la calle. “Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir”, explicó.

No obstante, Cervera contó que si quiere recibir ayuda del gobierno español. “Lo único que quiero ahora es que Bienestar Social, con los que tengo cita el 25 de enero, me den una estabilidad”, concluyó.