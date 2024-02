Daniela Celis enfrentó a Thiago Medina por cómo llegó a su casa el sábado a la noche

Hace un mes que Daniela Celis y Thiago Medina se convirtieron en padres y cada día comparten diferentes experiencias cuidando a sus gemelas Laila y Aime. Este sábado, el ex Gran Hermano salió con sus amigos y al regresar recibó un regaño por parte de su pareja Daniela Celis.

La influencer compartió en sus redes sociales el momento que vivió con el padre de sus hijas y le hizo un divertido reproche. “Qué manera de llegar así”, comentó.

Daniela Celis reprochó a Thiago Medina luego de una salida de sábado por la noche

Cuál fue el reproche que le hizo Daniela Celis a Thiago Medina

La pareja que nació en Gran Hermano está viviendo el momento más feliz tras el nacimiento de sus gemelas Laila y Aime. En sus redes sociales, Daniela Celis comparte cómo es su maternidad gemelar, resguardando siempre la identidad de sus hijas.

Este sábado, la influencer comentó que su pareja, Thiago Medina salió con sus amigos el sábado a la noche para jugar un partido de fútbol. Sin embargo, el joven regresó a casa con un golpe en la cabeza y Daniela Celis le hizo un divertido reproche.

“Me querés explicar qué significa llegar así”, le dijo la influencer a su novio. Entre risas, Thiago contó el accidente que tuvo jugando a fútbol, el cual le dejó una herida en su frente.

“Se me cayó un chico en la cara. Saltó sin querer y me cayó en la cabeza. Y golpee la cara contra el piso”, contó el ex Gran Hermano.

Ante la anécdota de su pareja, Daniela Celis suspiró divertida y le reclamó a Thiago el volver de una juntada con la cara lastimada. “Mañana amanecés con todo el ojo morado. Se va y cómo llega, hecho pelota”, expresó divertida.

El domingo a la mañana, Daniela Celis recordó el accidente que tuvo el padre de sus gemelas y nuevamente bromeó con la situación. “Cómo estás cara rota”, le dijo entre risas a su pareja.