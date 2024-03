Damián Betular reveló que es fanático del fútbol y expuso un tatuaje muy particular

Desde Bake off, pasando por Master Chef y en su llegada a los servicios de streaming, Damián Betular es una de las personas más queridas en las redes sociales y ha logrado ganarse miles de corazones. En las últimas horas lo hizo con una confesión que dejó atónitos a todos.

OLGA apuesta por Damián Betular.

Junto a Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, el pastelero forma parte de la nueva grilla de programación del canal OLGA y lo está dando todo. En este ambiente encontró toda su soltura y ha contado cuestiones impensadas sobre él.

En las últimas horas, sorprendió a todos al contar que es fanático del deporte, sobretodo del fútbol. Esto no es nada a comparación de la confesión y detalle que mostró después.

Betular sorprendió a todos con un tatuaje inesperado. / Archivo

Antes del momento más inesperado de todos, Betu contó que de chico adoraba jugar a este deporte: “A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”.

Aunque nada salió como parecía, logró impactar al público argentino desde las cocinas, pero su amor por el fútbol no quedó atrás. Por esta razón, para homenajear a su máximo ídolo decidió tatuárselo.

“Una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él: 29/06/1986″, afirmó el panelista.

Para comprobar que no mentía, Damián se levantó la remera que llevaba puesta para el streamng y expuso al astro del fútbol junto con la fecha en que la selección dirigida por Bilardo venció a Alemania y se consagró campeona por segunda vez en el Mundial de México de 1986.

La picante programación de OLGA 2024

El próximo lunes 11 de marzo los canales de stream Olga y LuzuTV arrancan con su programación oficial 2024 y Migue Granados presentó a los equipos que formarán parte del canal.

-6 a 8 “Paraíso fiscal”: Fer Dente, Luciana Geuna, Noelia Custodio y Tania Wedeltoft.

-8 a 10 “Sería Increíble”: Nati Jota, Eial Moldavsky, Damián Betular y Homero Pettinato.

-Lunes de “Cuando Eric conoció a Milton”: Homero Pettinato, Gimena Accardi y Toto Kirzner.

-Martes “Generación dorada”: Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular.

-Miércoles “Se extraña a la nona”: Yayo, Fran Gómez y Caro Pardíaco.

-Jueves “Mi primo es así”: Martín Rechimuzzi, Toto Kirzner y Evelyn Botto.