Migue Granados y Lucas Fridman apuntaron contra Nico Occhiato y Luzu por colgarse de la nota con Messi

Este viernes en Soñé que volaba (Olga), conducido por Migue Granados, y con la presencia de Lucas Fridman, se generó una conversación cargada de polémica en torno a la reacción de Nico Occhiato y el equipo de Luzu tras la entrevista a Lionel Messi realizada por Migue.

Migue Granados, con un tono reflexivo, compartió sus impresiones iniciales sobre la situación. “En Twitter estaba muy dividido. Yo venía emocionado, por otras cosas, por la nota, aflojamos. Me emocionó lo de Nico”, comenzó diciendo.

“Pero después en Twitter decían que no lo hizo de buena onda, lo hizo para retener a la gente. Y es verdad eso. Y, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacerse los boludos? Está perfecto, ahora hablemos estratégicamente. ¿Qué van a hacer, hablar de lo que hicieron en Gesell cuando tenían 15 años?”, agregó.

Lucas Fridman, sumándose a la conversación, compartió su perspectiva sobre la situación. “Sí obvio lo deberían haber dejado pasar. Si tu programa es eso en ese momento, tienes que transitarlo”, soltó, picante.

“Muchas veces me pasó a mí cuando otros programas hacían cosas bestiales. La buena onda existe, es real. Es un ida y vuelta esto, no tiene que ver con la onda entre canales. Si un día te toca tener un 80% menos de audiencia, te toca”, añadió.

La referencia a la estrategia y la retención del público fue un tema recurrente en la conversación. En el chat de Olga mencionaron el caso de Andy Kusnetzoff en la radio “Urbana” que no habló directamente sobre el tema.

Lucas Fridman es el productor de Olga

Luego, Lucas Fridman agregó más comentarios sobre su opinión al respecto, diciendo: “Eso pienso. Es una forma estratégica de retener público”.

La actriz Gimena Accardi también se unió a la charla y expresó su acuerdo con los comentarios anteriores. “El día anterior la gente decía que reaccionarán en vivo. Coincido en lo que decís (le dijo a Lucas), tiene sentido”.

Migue Granados tiró que podrían haber hecho cerrar el canal de Luzu por una semana

Fridman profundizó en su análisis y señaló que la reacción de Nico Occhiato y el equipo de Luzu se debió a una conveniencia estratégica: “Lo hicieron más porque les convenía”.

Granados reflexionó sobre su propia actitud y acerca de Occhiato. “Yo fui demasiado bueno e ingenuo. Nico se transformó en alguien que vive para eso y no está mal”, dijo.

“Yo soy medio sensible. Nos agarró en un momento muy sensible, estábamos re movilizados. Es más, podríamos haberlos denunciado por copyright y que no salieran hoy al aire”, soltó.

Accardi agregó humor a la conversación sugiriendo una acción alternativa. “Hubiese sido increíble, tipo broma”, agregó.

Migue también destacó el aspecto estratégico de la situación y cómo afectó la audiencia. “Sacó el lado productor pillo que es Nico. Es más, tuvimos 320 mil reproducciones, y le sumamos las 60 mil de Luzu en vivo. También estaba en vivo en Infobae y América”.

Granados compartió sus pensamientos finales sobre el tema. “Si hacíamos eso de denunciarlos por copyright, era un jaque mate mal. Pero yo los dejo, yo los quiero”, cerró.

Nico Occhiato reaccionó a la entrevista de Migue Granados a Messi

Gimena Accardi expresó su conformidad con la decisión tomada por Luzu. “Yo también lo tomé bien a lo que hicieron”.

Lucas concluyó destacando la complejidad de la situación en ese momento: “En ese momento, después de presentar la entrevista, era una banda para encima poder procesar eso”.

