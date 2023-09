Cuál es la dura historia de vida de Noel Barrionuevo, que eligió no contar en su debut en Bailando 2023

A casi dos años de su retiro del hockey profesional, Noel Barrionuevo (39) hizo su debut en el Bailando 2023 este miércoles por la noche, en compañía de su talentoso compañero, Sergio Caberar.

La ex defensora de nuestra Selección Argentina se convirtió en la última pareja en deslumbrar al público. Los miembros del jurado elogiaron tanto la actuación de Noel Barrionuevo como la de su compañero en la pista, aunque al final solo recibieron una puntuación total de 10.

Tanto Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino felicitaron a Noel por sus destacados logros en su carrera deportiva.

En un momento De Brito hizo mención a su difícil historia personal, a lo que Tinelli sumó comentarios, pero la exleona prefirió quedarse callada mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

La historia de vida de Noel Barrionuevo

Noel Barrionuevo, reconocida defensora de Las Leonas, anunció su retiro el 17 de noviembre de 2021, tras una carrera que incluyó más de trescientos partidos y logros notables, como la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 debido a la pandemia).

El año pasado, Noel decidió hablar abiertamente sobre los trastornos alimenticios que enfrentó durante mucho tiempo.

Su carrera estuvo marcada por más que logros deportivos, ya que Noel también luchó en silencio contra trastornos alimenticios. En una entrevista con La Nación, Noel compartió detalles sobre cómo enfrentó sus problemas personales.

“Desde muy chiquita, de adolescente, empecé a tener problemas con la comida. Estaba en el colegio secundario y toda mi familia se vio alertada con estos cambios abruptos de actitud, físicos y emocionales”.

“Mis papás y mis hermanos se querían acercar a mí y siempre les respondía ‘salgan de acá’, ‘yo estoy bien’. Hasta que un día, cuando terminaba la secundaria con 17 años, mis papás dijeron ‘acá hay que hacer algo, esta chica está mal’”, contó.

Noel decidió compartir abiertamente su experiencia que coincidió con sus notables éxitos deportivos debido a un comentario en su cuenta de Instagram sobre su apariencia física.

Este comentario la motivó a crear una publicación en la plataforma y, posteriormente, a conceder una entrevista en la que compartió sin reservas sus sentimientos y vivencias.

Noel Barrionuevo, capitana de Las Leonas.

Se retiró Noel Barrionuevo, leyenda de Las Leonas.

El posteo cuando se retiró Noel Barrionuevo, leyenda de Las Leonas.

“Mientras estás con esta mier... de enfermedad no te importa nada: ni una palmada del entrenador que te dice ‘qué gran partido que hiciste’”, reveló.

“Todo lo que me decían me entraba por un oído y me salía por el otro: si hacía bien o mal, a mí no me importaba nada, nada”, explicó.

Noel Barrionuevo contó qué reacción obtuvo de la gente tras su entrevista

“Recibí millones de mensajes de agradecimiento por haberlo hecho público”, compartió Noel. “Quizás, quienes están pasando por un trastorno alimentario no ven la salida, y yo les aseguro que la hay. Con ayuda y ganas es posible”, dijo.

Noel atribuye gran parte de su recuperación al apoyo de su familia y a un grupo de chicas que también estaban pasando por situaciones similares, además de la asistencia de profesionales.

