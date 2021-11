Señores de pie, adiós a una histórica: Noel Barrionuevo anunció su retiro del hockey

Un pilar de la generación dorada de Las Leonas, combinado nacional argentino de hockey, se despide de la actividad. Noel Barrionuevo anunció el cese del deporte profesional en una emotiva carta de despedida en su cuenta personal de Instagram.

“Siempre son tristes las despedidas”, comenzó escribiendo la jugadora de 37 años que supo coronarse campeona del Mundo en Rosario 2010 y que consiguió las medallas olímpicas de bronce en Pekín 2008 más las platas en Londres 2012 y Tokio 2020.

“No hay manera de maquillar la nostalgia. Más cuando se trata de lugares en donde una fue tan feliz. Pero ha llegado el momento de anunciar el retiro. Solo me queda agradecer a todos los que fueron parte de este hermoso camino y que me acompañaron en el trayecto, enseñándome, acompañándome, respaldándome. En cada paso”, continúo.

Noel Barrionuevo acaba de anunciar su adiós a Las Leonas. Tuvo su última función en Tokio 2020, como capitana del equipo y con la medalla de plata. En Londres 2012 se colgó otra y en Beijing 2008 ganó una de bronce. Además fue campeona mundial en Rosario 2010. Grande. #Hockey pic.twitter.com/eaMXZEmzJK — Andrés Pando (@andresp) November 17, 2021

“También quiero agradecer de manera muy especial a mi familia, que en todo momento estuvo ahí para bancarme, para contenerme. Ya sea desde la tribuna o por la tele, nunca se perdían un partido. Eso me ayudaba a competir con confianza. A salir a la cancha con la certeza de que no estaba sola. Mi familia fue mi refugio”, posteó la ex jugadora.

#Hockey Noel Barrionuevo, símbolo de Las Leonas, anunció su retiro.



Cierra su brillante carrera luego de 14 años y 345 partidos con el seleccionado, con una medalla de bronce (Beijing 2008), dos medallas plateadas (Londres 2012 y Tokio 2020), y un título mundial en Rosario 2010. pic.twitter.com/dp1pPMaUul — Deportes Argentina (@DeportesAR) November 18, 2021

El palmarés de Barrionuevo en el seleccionado nacional

Noel Barrionuevo posee una impresionante suma de 24 títulos con Las Leonas. De 2006 a la presente fecha, Barrionuevo logró en promedio 1 título y medio por año, además de haber vestido en 337 ocasiones la camiseta del seleccionado nacional. Aparte, fue goleadora de los Champions Trophy en las ediciones 2007 y 2010.

2006

Medalla de oro en los Juegos Suramericanos (Buenos Aires, Argentina)

2007

Medalla de plata en el Champions Trophy (Quilmes, Argentina)

Medalla de oro en los Juegos Panamericanos (Río de Janeiro, Brasil)

2008

Medalla de oro en el Champions Trophy (Mönchengladbach, Alemania)

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos (Pekín, China)

2009

Medalla de oro en la Copa Panamericana (Hamilton, Bermudas)

Medalla de oro en el Champions Trophy (Sídney, Australia)

2010

Medalla de oro en el Champions Trophy (Nottingham, Inglaterra)

Medalla de oro en el Campeonato Mundial (Rosario, Argentina)

2011

Medalla de plata en el Champions Trophy (Ámsterdam, Países Bajos)

Medalla de plata en los Juegos Panamericanos (Guadalajara, México)

2012

Medalla de oro en el Champions Trophy (Rosario, Argentina)

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos (Londres, Inglaterra)

2013

Medalla de oro en la Copa Panamericana (Mendoza, Argentina)

2014

Medalla de bronce en el Campeonato Mundial (La Haya, Países Bajos)

Medalla de oro en el Champions Trophy (Mendoza, Argentina)

Medalla de oro en los Juegos Suramericanos (Santiago, Chile)

2015

Medalla de plata en los Juegos Panamericanos (Toronto, Canadá)

Medalla de oro en la Liga Mundial (Rosario, Argentina)

2016

Medalla de oro en el Champions Trophy (Londres, Inglaterra)

2017

Medalla de oro en la Copa Panamericana (Lancaster, Estados Unidos)

2019

Medalla de oro en los Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2021