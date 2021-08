El mensaje de Gianinna Maradona a Noel Barrionuevo: “Te dije que sigue alentando desde el cielo”

Las Leonas están en la final de los Juegos Olímpicos y en la Argentina se festeja el logro del seleccionado de hockey sobre césped femenino. Entre tantos mensajes de aliento se destacó el que Gianinna Maradona le envió a la defensora Noel Barrionuevo, autora de los dos goles del triunfo ante la India.

La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe publicó en sus historias de Instagram un comentario especial para Barrionuevo. “Te merecés todo y más taurina de mi corazón. Sos inmensa. Me acuerdo esas charlas donde me contabas que habías quedado afuera de Las Leonas. Me hiciste ir a entrenar todos los días porque no podías estar sin hacer deporte. Te anotaste en baile conmigo y pasamos grandes tardes donde yo quería mates y vos rollers. Lo que te dije el otro día: sigue alentando desde el cielo”, escribió Gianinna sobre la unas fotos de Noel con una camiseta argentina firmada por Diego.

Diego Maradona fue un gran impulsor de los deportistas nacionales y alentó siempre a cada atleta argentino en los Juegos Olímpicos. De hecho estuvo presente en el vestuario de Las Leonas en Beijing 2008, donde dio una charla al plantel.