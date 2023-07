La separación de Rauw Alejandro y Rosalía se ha convertido en tendencia en las redes desde hace algunos días. El propio cantante puertorriqueño decidió romper el silencio mediante un extenso mensaje que compartió en sus redes sociales.

Diversos portales habían especulado sobre supuestas infidelidades de Rauw con las modelos colombianas Valeria Duque y Laura Sánchez.

El mensaje de Rauw en las redes.

Ante estas especulaciones, el artista tomó la iniciativa de hablar públicamente y aseguró que la ruptura no se debió a la intervención de terceras personas, sino a asuntos personales entre la pareja.

Actualmente, Rauw Alejandro es una verdadera sensación musical con más de 18 millones de seguidores en Instagram y cinco trabajos discográficos en su haber.

Cuál es el verdadero nombre de Rauw Alejandro y su primer sueño frustrado que lo llevó a la música. Foto: instagram @rauwalejandro

Rauw Alejandro: cómo se llama en realidad

El 10 de enero de 1993, cuando Rauw Alejandro llegó al mundo, todavía no era Rauw Alejandro. De hecho, fue inscripto como Raúl José Alejandro Ocasio Ruiz, tal y como es su nombre verdadero.

De niño y adolescente tampoco se imaginaba incursionando en la música ni viviendo de ella, sino que era el fútbol lo que lo apasionaba.

Su único objetivo era convertirse en un futbolista profesional y vivir de uno de los deportes más importantes del mundo. Entre los 6 y los 20 años jugó al fútbol, pero una seria lesión dejó trunco ese sueño. Y fue la música la que logró sacarlo de la depresión.

Incluso, fueron sus primeros entrenadores quienes lo ayudaron a descubrir esta otra pasión oculta y a quienes, según él mismo ha confesado, les estará eternamente agradecido.

“Pude pasar por las manos de diferentes coaches que fueron mis mentores de vida y me enseñaron la disciplina física y mental. Cuando empecé (NdA: en la música) fue porque no podía dejar de seguir algo que me pedía irme a la música, y veía a la música con la misma disciplina del deporte”, confesó en Vogue en 2021.

Cuál es el verdadero nombre de Rauw Alejandro y su primer sueño frustrado que lo llevó a la música. Foto: instagram @rauwalejandro

Quizás la influencia de sus padres, Raúl Ocasio (guitarrista) y de su madre, María Nelly Ruiz (corista) también lo ayudaron a inclinarse por la música. Junto con el fútbol, Rauw Alejandro -quien todavía no era Rauw Alejandro- fue haciéndose lugar en el baile, y participó de distintos concursos de talento siendo niño.

Su primera canción, y que marcó su carrera hasta llegar al día de hoy -en la que brilla como compositor, cantante, bailarín y productor musical- fue “Inevitable”, compuesta en 2014 y que fue un éxito en la plataforma SoundCloud. Mientras que en 2016 lanzó “Punto de Equilibrio”, su primer mixtape.

Cuál es el verdadero nombre de Rauw Alejandro y su primer sueño frustrado que lo llevó a la música. Foto: instagram @rauwalejandro

“En la música, mientras más estudies, más te informes y más tiempo pases en el estudio, vas a desarrollarte más. He tenido la suerte de entender que una carrera es más sólida cuando se da de escalón en escalón, logro a logro”, añadió.

“A mí no me pusieron de una vez en la boca de los lobos, sino que he ido ascendiendo paso por paso y con esfuerzo. En bueno que la fama y el dinero no te lleguen de golpe, sino que los veas de a poquito y cuando lo sudas de verdad”, contó Rauw Alejandro en esa misma entrevista.

Cuál es el verdadero nombre de Rauw Alejandro y su primer sueño frustrado que lo llevó a la música. Foto: instagram @rauwalejandro

Seguí Leyendo