Coti Romero lloró en vivo tras un error en el Bailando que la compromete

El ambiente de la pista del Bailando 2023 se ha vuelto un hervidero de emociones y tensiones en los últimos días, marcado por cambios en las reglas relacionadas con las vacaciones y los días libres.

En medio de este clima enrarecido, Coti Romero, participante del certamen, no pudo contener sus emociones y rompió en llanto al abordar el tema.

La ex Gran Hermano subió las temperaturas con un vestido rojo.

La situación se desencadenó luego de que Milett Figueroa expresara su descontento con la eliminación de Charlotte Caniggia y cuestionara por qué no se aplicaron medidas similares a otras concursantes, como Melody Luz. Coti, visiblemente afectada, compartió su perspectiva sobre los recientes acontecimientos en el programa.

“Me pareció injusto lo que pasó y yo lo tenía que decir porque no soy una persona que se calle las cosas. Me fui enojada del streaming y después terminé explotando afuera. Con Charlotte no tengo nada pero a esta altura es obvio”, señaló la participante, revelando su malestar con la situación.

El conflicto no solo radica en las modificaciones en las reglas del Bailando 2023, sino también en la ausencia de consecuencias para aquellos concursantes que eligen tomarse días libres.

Coti expresó su frustración ante esta dinámica y criticó abiertamente a quienes, a su parecer, no están comprometidos con el esfuerzo y la dedicación necesarios para destacar en la competencia.

Coti Romero y Jitsu Díaz después de su presentación en el Bailando.

A pesar de que la participante mostró su malestar por la situación reinante en el reality y su descontento con los cambios en las normativas, el verdadero motivo detrás de sus lágrimas fue revelado cuando compartió un fuerte golpe que sufrió durante los ensayos.

¿Por qué lloró Coti Romero en el Bailando 2023?

“No quería llorar pero hoy estuvimos haciendo unos trucos que hace rato quería hacer y no lo pude lograr lamentablemente. Me duele mucho porque me preparé un montón para hacerlo y yo lo había anunciado la vez pasada”, confesó Coti entre sollozos.

La participante aprovechó la ocasión para resaltar el esfuerzo y dedicación de la mayoría de las parejas en la pista del Bailando 2023, criticando la percepción de aquellos que optan por tomarse vacaciones en lugar de comprometerse plenamente con la competencia.

Coti Romero en el Bailando habló de Enzo Díaz. (Bailando).

“No da que unos se tomen las vacaciones y el otro se está lastimando todo el cuerpo”, concluyó Coti, dejando en evidencia la compleja dinámica que se vive entre los participantes del programa.