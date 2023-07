Con L-Gante aún en prisión, Tamara Báez se dedicó a remodelar la casa y lo mostró en las redes

Tamara Báez tiene el hábito de compartir su día a día a través de sus redes sociales, esto lo realiza porque ya es costumbre en ella y porque se ha convertido en una creadora de contenido en Internet. Durante este fin de semana, la joven aprovechó la oportunidad para ir de compras junto a su hija Jamaica y también lo mostró.

Antes de su salida de compras, la exnovia de L-Gante expresó que se sentía muy alegre por un “autoregalo” realizado: un gran sillón en color negro. Luego de eso, fue de compras al supermercado y compartió en sus redes sociales las nuevas plantas que adquirió para decorar su hogar.

Muy entusiasmada y con toda la buena onda, Báez habló en su cuenta de Instagram y contó los detalles de la compra: “Siempre quise un palo de agua y hoy lo tengo. Estoy feliz. También me compré otra planta que no sé qué es, pero me gusto. Es muy linda”.

Horas más tarde, Tamara compartió en sus redes sociales que ya le habían llegado tanto el sillón como las sillas. Para mostrarlos en todo su esplendor, decidió hacer posar a su hija de dos años y a su pequeña perrita, Bandida.

En la foto, la joven madre dejó un divertido mensaje dirigido a su niña. “Ojalá a estas sillas no las escribas como a las otras. Te amo”, expresó de manera humorística.

Encontraron un celular robado en la casa de L-Gante y lo acusaron de encubrimiento

La situación del cantante Elian Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, está cada vez más complicada. Hace varios días, la Justicia dictó prisión preventiva al considerar que “subsisten los riesgos procesales”.

A esto se suma una nueva acusación en contra del cantante de Cumbia 420. Ocurre que uno de los celulares que la Policía secuestró el 6 de junio pasado en su casa del Country Banco Provincia es robado.

Según informó Infobae, ese día, en el marco de la investigación por privación ilegítima de la libertad, los efectivos se llevaron cinco teléfonos. Dos de ellos pertenecían a las mujeres que lo acompañaban ese día y otros tres que serían de él.

