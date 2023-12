Cómo es “Gol Gana”, la película con Michael Fassbender que estrena este jueves

Las películas deportivas suelen culminar, luego de conmovedores discursos en el vestidor, en una apuesta dramática por la gloria atlética. “Next Goal Wins” (“Gol gana”) de Taika Waititi trata de la lucha de un equipo de fútbol nacional históricamente malo, el equipo masculino de Samoa Americana de 2011, en su intento por clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA después de una infame paliza real de 31-0 contra Australia.

“Next Goal Wins”, inspirada en un documental de 2014 del mismo nombre, es una película deportiva que se deleita en cambiar las convenciones del género. Michael Fassbender interpreta al entrenador contratado para cambiar al equipo. Para Waititi, es un enfoque típicamente deconstruccionista que se apoya más en el carisma de su elenco polinesio (entre ellos Oscar Kightly y Kaimana, como la jugadora trans Jaiyah Saelua) que en dramatismos de ganar o perder.

“Creo que todas mis películas son películas que hacen sentir bien, pero me parece que eso cada vez más se está volviendo menos normal y más arriesgado”, dice Waititi. “Lo cual no tiene mucho sentido porque vas al cine para escapar”.

El cineasta maorí de 48 años de la película galardonada con el Oscar de 2019 “Jojo Rabbit” y “Thor: Love and Thunder” (“Thor: Amor y trueno”) de 2022 estrenó “Next Goal Wins” en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Su entrevista con AP se realizó cuando las huelgas de guionistas y actores de Hollywood estaban en curso, lo que, para él, fue una pausa bienvenida después de un período vertiginoso de trabajo, con muchos proyectos, incluida una película de “Star Wars” todavía en desarrollo.

El propio Waititi no sabe mucho sobre fútbol y afirma saber aún menos después de hacer “Next Goal Wins”.

-¿Eres fan de alguna película deportiva?

-Realmente no veo tantas películas de deportes. Diría que me gustan, pero realmente no recuerdo muchas.

-¿Ni “Any Given Sunday” (“Un domingo cualquiera”)? La citas en la película.

-Recuerdo que era muy larga. Muy larga y con muchas tomas con zoom. No, me gusta esa película. Creo que “Cool Runnings” (“Elegidos para el triunfo”) es probablemente la que más se acerca.

-Tu última película de “Thor” desmanteló la masculinidad y las convenciones de superhéroes, y “Next Goal Wins” parece igualmente desinteresada en las tradiciones de las películas deportivas.

-Sí. Bueno, mi segunda película (“Boy”) es una especie de película familiar deconstruida y anti hacerte sentir bien. Es simplemente una comedia sobre el abuso infantil. Supongo que “What We Do in the Shadows” (“Lo que hacemos en las sombras”) es lo mismo. Simplemente, trato de luchar contra lo que sería el cine normal o cuál sería la idea normal de lo que debería ser esa película. Me interesa el fútbol, pero no me apasiona. No me importa como me importan las historias sobre personas, las historias sobre la familia.

-Tus películas vuelven a menudo a la idea de familia. Has dicho que tu noción de familia no está definida por la sangre.

-Tengo una gran familia, pero un par de amigos están mucho más cerca de mí que cualquiera de mi familia. Para mí, esta idea de que la familia de sangre es tan importante proviene de cuando las aldeas eran pequeñas y la gente en Europa estaba obsesionada con mantener viva la línea de sangre. Simplemente, ya no creo que sea algo tan importante. La adopción es algo grandioso porque no se trata de quién vienes, sino de quién te cría. Adoptas a un niño, se convierte en una versión tuya por las cosas que le enseñas y cómo lo crías.

*Jake Coyle para AP