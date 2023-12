Murió Andre Braugher, estrella de la comedia “Brooklyn Nine-Nine”, a los 61 años

Andre Braugher, el actor dos veces ganador del Emmy que protagonizó las exitosas series de televisión “Brooklyn Nine-Nine” y “Homicide: Life on the Street”, murió el lunes después de una breve enfermedad. Tenía 61 años.

La publicista de Braugher, Jennifer Allen, confirmó la noticia de su muerte a la revista Variety.

Braugher era conocido por su papel del íntegro Capitán Raymond Holt en la serie de comedia procesal policial “Brooklyn Nine-Nine” de 2013 a 2021. La personalidad estoica y sensata de su personaje, pero su profundo sentido de humanidad, lo convirtieron instantáneamente en un favorito de los fanáticos del programa, especialmente cuando se combina con el personaje de Andy Samberg. el detective Jake Peralta, en escena.

Murió el reconocido Andre Braugher a los 61 años, uno de los protagonistas de la divertida serie "Brooklyn Nine-Nine".

Ganó un Emmy como actor principal por su papel del detective Frank Pembleton en “Homicide: Life on Street” de NBC en 1998, su último año en la serie. La intensa actuación de Braugher lo convirtió en una de las estrellas emergentes del drama policial amado por la crítica, que provino de Barry Levinson, Tom Fontana y David Simon, el ex reportero del Baltimore Sun que escribió el libro de no ficción de 1991, “Homicide: A Year on the Killing”. Calles”. Braugher también ganó otro Emmy por miniserie o película por su interpretación de un maestro criminal en la serie “Thief” de FX de 2006.

Braugher afrontó el complicado legado de interpretar a agentes de policía a lo largo de su carrera en un artículo de portada de Variety de 2020. “Que los policías infrinjan la ley, para citar como “defender la ley”, es un terreno resbaladizo realmente terrible. Ha dado licencia para violar la ley en todas partes, la ha justificado y excusado”, dijo. “Eso es algo que vamos a tener que abordar colectivamente: todos los programas policiales”.

Nacido en Chicago, Braugher se graduó en la Universidad de Stanford y luego asistió a la Juilliard School en la división de teatro.

Su primer papel en la pantalla fue el de un soldado de la Unión en “Glory”, en la que interpretó a Thomas Searles, un hombre negro libre que se une al primer regimiento negro. En la reposición de la película para televisión de “Kojak”, interpretó al compañero de Kojak y luego pasó a “Homicide: Life on the Street”.

También interpretó a un detective en “Hack” de 2002 a 2004, luego cambió como psiquiatra en “House, M.D.” Braugher fue nominado a dos premios Primetime Emmy como actor de reparto por “Men of a Certain Age”.

Continuó apareciendo en largometrajes a medida que su carrera televisiva se expandía, con papeles en “City of Angels”, “Frequency”, “Poseidon”, “Primal Fear”, “Duets”, “The Mist”, “Fantastic Four: Rise of Silver Surfer”, “Salt” y “The Gambler”.

Le dijo a Variety que su familia era más importante que perseguir un papel principal importante. “Ha sido una carrera interesante, pero creo que podría haber sido más grande”, dice. “Creo que podría haber abarcado más disciplinas: dirección, producción y todas esas otras cosas diferentes. Pero habría sido a expensas de mi propia vida”.

Le sobreviven su esposa Ami Brabson, quien también apareció en “Homicide: Life on the Street”, y sus tres hijos.