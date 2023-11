Clara Ceschin y un mano a mano íntimo con Diario Los Andes antes de su presentación en Vélez, en la previa del show de Ricardo Arjona

Este miércoles se conoció la noticia de que la mendocina Clara Ceschin es la encargada de abrir el show de Ricardo Arjona en el Estadio de Vélez. El guatemalteco tiene previsto dos shows en Buenos Aires y la cantante y conductora de canal 7 fue la elegida por el mismísimo Ricardo para estar en la previa de su espectáculo.

Con una carrera musical que viene de hace años y con un presente brillante en la televisión local, Clara Ceschin parece tocada por una varita mágica. Y decimos “parece”, porque lo que parece “suerte” es mucho trabajo, dedicación y compromiso.

La cantante y conductora mendocina vive un gran presente

Es miércoles al mediodía y Clara está corriendo, literalmente, porque a la noche tiene un ensayo en Buenos Aires. En esa carrera, y lejos de cualquier divismo, la artista hace un alto en su agenda y se dispone a charlar, de manera amena y simpatiquísima - como es ella - con Diario Los Andes.

- Lo acabo de escuchar a Rody Gravina, en el noticiero de Canal 7, contar lo de Arjona, vos y Vélez

-Tal cual, voy a estar haciendo el show de apertura

-¿Cómo fue que llegaste hasta ahí y cómo estas con todo esto?

-Me contactó la gente de la productora lo trae a Arjona al país que se llama Fénix. A esta gente la conozco trabajando en la prensa de lo que fue el show de Arjona en Mendoza, pegamos buena onda, pero yo, siempre, en mi rol de periodista y comunicadora. Luego, ellos, a través de las redes sociales empezaron a escuchar mi música - hace poquito lancé una nueva canción - y a partir de ahí, les llamó la atención lo que tenía que ver con mi faceta de cantante y ellos me propusieron para estar en este espectáculo.

-Y cuando te lo dijeron, ¿cuál fue tu primera reacción?

-Una locura, imaginate. Nunca he cantado delante de tantas personas, en un estadio de la magnitud de Vélez. Tuve que googlear la capacidad y son 50.000 personas, así que es una locura, a parte de estar con un artista como Arjona, con tanta trayectoria y que tiene un público tan fiel que lo sigue a donde va. Para mí es un privilegio total poder estar abriéndole su show en Argentina.

-No me puedo imaginar la ansiedad, ¿cómo te estás preparando?

-Por ahora no estoy muy nerviosa, yo creo que en la primera prueba de sonido, cuando entre al estadio, ahí sí me va a dar como un poco de cosita ver a todos los acomodadores poniendo las sillas, preparando todo, ahí me va a dar un poquito de cuiqui, pero hasta el momento estoy tranquila, creo que no he tenido tiempo de ponerme nerviosa, porque fue todo tan rápido que, directamente, me centré en ocuparme de contar con los músicos allá y con todo el equipo que me va a estar acompañando. Casi que no he tenido mucho tiempo para relajar y caer en lo importante que es este show.

-Hablás de que todo fue muy rápido, ¿hace cuánto que lo sabías?

-Me enteré ayer (por el martes 28/11)

-¿Me está cargando?

(Se ríe) ¡No! Yo no sabía que era así, tan vertiginoso todo, pero hablando con gente que sabe, del ámbito del entretenimiento, me dicen que es así.

-Yo pensé que sabías hace tiempo

-No, imaginate que me hubiera encantado, pero creo que esto también le agrega un condimento de adrenalina a la situación que la hace más divertida y más emocionante. En realidad, hace algunas semanas me habían contactado para presentarme esta propuesta y dije que sí, obvio, encantada, pero faltaba la confirmación y, además, yo no fui la única artista que presentaron como propuesta. La producción mandó varios artistas y la palabra final, según me dieron a entender, la tenía el artista y su equipo, o sea, el mismísimo Arjona y su producción.

Y cuando paras un segundo y decís, “bueno, voy a cantar ante 50.000 personas”, ¿era algo que te imaginabas, que esperabas?

Qué esperaba sí, que me imaginaba, no sé. Lo veía súper inalcanzable, pero es algo que soñé toda mi vida. Yo arranqué de muy chiquita con la música, canto desde los nueve años, así que ha sido toda una vida de mucho laburo, de sacrificio, pero un sacrificio lindo porque hago lo que me gusta y lo disfruto un montón. Y mi familia siempre estuvo al lado mío. Mis viejos, llevándome y trayéndome a todos lados cuando hizo falta, comprándome un pianito para que yo pueda hacer mis presentaciones, ahí estaban ellos. Cuando miro para atrás y veo el camino recorrido, me siento súper orgullosa de que todo lo he hecho desde del amor por esto que hago. A mí me encanta la música, me encanta cantar y, por suerte, lo disfruto mucho.

¿Y después, qué se viene? ¿Cuál es tu objetivo para adelante?

A mí me encantaría poder sacar mi primer disco, estoy laburando mucho en la producción de canciones. Este año fue la primera vez que pude grabar mis temas con productores con los que no había trabajado nunca en Buenos Aires y para mí fue un gran salto dentro de lo que es la producción musical de canciones. Ya llevamos tres canciones, la primera salió hace poquito y se llama “Complicarnos”. La idea es poder seguir trabajando ahí, conectando Mendoza-Buenos Aires para poder ir a grabar las canciones y que en algún momento se transformen en un álbum, eso, para mí, sería muy lindo, y, después, poder salir a tocar todos esos temas, porque al artista no creo que haya nada que le guste más que subirse al escenario. Es una experiencia totalmente hermosa.

¿Qué lugar ocupa la tele en todo esto? ¿Darías un paso al costado para dedicarte a la música?

Por el momento, voy llevando las dos cosas a la par. Yo creo que ambas carreras no son producto de la casualidad, sino que tienen muchísimo que ver entre las dos y se retroalimentan un montón, porque, en definitiva, tanto la tele, como la música, son un arte escénico. Pararse en frente de un público, ya sea para comunicar un mensaje o para cantar una canción, creo que tienen muchísimo que ver. Me encanta hacer las dos cosas, pero me tira mucho más la música desde el lado de la pasión. Yo hago esto desde hace un montón y sería un gran sueño para mí poder dedicarme de lleno a la música y poder vivir de la música, que no es fácil, para nada.

Y ahora, algo fundamental, ¿te gusta Ricardo Arjona?

¡Sí! Creo que como una moda criticarlo, como el intelectual que dice, “yo escucho música de culto”. Yo lo fui a ver cuando estuvo en Mendoza y, posta, era hitazo, tras hitazo. Todas las canciones las has escuchado un montón de veces y seguro podés corear el estribillo. A mí me gusta, en mi playlist romántica tengo más de una canción de él.

