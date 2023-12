Cinthia Fernández sufrió un accidente durante sus vacaciones y terminó en el hospital

Cinthia Fernández volvió a hacer las valijas y viajó a Uruguay junto a sus tres hijas y un grupo de amigos para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, un accidente que sufrió durante un momento de recreación hizo que la bailarina termine en el hospital y todo lo contó ella misma en sus redes.

La panelista es muy activa en su cuenta de Instagram, donde a diario entre 5 y 7 millones de personas ingresan a ver las fotos y videos que allí comparte. Sus cápsulas de bikinis, ropa deportiva, maquillajes, canjes con marcas, pero sobre todo el día a día de ella y sus hijas es el tipo de contenido que ven quienes la siguen.

Y como todo lo que le sucede a diario, ya sea positivo o negativo, lo comparte en redes, esta vez contó que sufrió un accidente en un juego en el que participó junto a sus hijas y amigos. Jugaban al paintball cuando Cinthia se golpeó uno de los dedos del pie y debió correr al hospital porque por el dolor creyó que se había quebrado.

“Siempre triunfando.... Creo que me fracturé el gordito”, escribió en una historia y aclaró que fue jugando “como si tuviese 10 años” y que no midió las consecuencias.

“No me quebré, pero me rompí la capsulita, que es lo que une un hueso con el otro. Me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar. Tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas”, contó al regresar al hotel de madrugada, acompañada por sus amigos que la llevaron a la clínica.

En su más reciente publicación en Instagram, Cinthia Fernández compartió un video que cautivó a sus seguidores en cuestión de horas.

El video comienza con la reconocida bailarina caminando de espaldas hacia la cámara, mostrando su figura en una deslumbrante bikini fucsia que resalta sus curvas.

En el video, se la ve disfrutando de la tarde en el jardín de su casa, bailando con gracia y energía al ritmo de la música mientras celebra la llegada del verano.

La publicación fue acompañada por el mensaje: “Danza anti lluvia, porque acá se festeja que llegó el verano”. El video logró generar un gran impacto entre sus seguidores y sumó más de 70 mil likes a pocas horas desde su publicación.

