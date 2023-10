Carolina Papaleo usó un extraño parche en el ojo en su programa y se supo el por qué

La actriz Carolina Papaleo sorprendió a su audiencia de “Vivo para vos” al mostrar un parche en el ojo mientras estaba en cámara. Todos sus seguidores se preocuparon por su salud y ella se vio en la obligación de comentar qué le sucedió.

Carolina Papaleo explicó la razón de su parche.

Desde el inicio del programa que conduce junto a Julián Weich, no dudó en tomar la situación de manera humorística, aunque sin proporcionar demasiados detalles hasta más adelante.

Cuando ella lo consideró correcto, detalló el porqué del uso de este detalle tan particular en su rostro. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 90.000 seguidores, ella subió un video y explicó el incidente que afectó su ojo.

“Así comencé el finde, puedo decir que fue uno de pirata. Solo fue una nana, todo bien, solo por protección del ojo. Gracias a mis vecinas de piso que se ocuparon 100% (ambas médicas)”, comentó y agradeció a las vecinas.

Una vez en el programa Vivo para vos, explicó que se trataba de una úlcera cornela causada por el uso de lentes de contacto. En otra ocasión, sumó que además de eso tenía una leve conjuntivitis que la llevó a usar el parche por más tiempo del establecido porque presentó complicaciones en la visión.

El último cambio de look de Papaleo

Además de comunicar sus proyectos profesionales a sus seguidores, Carolina Papaleo utiliza las redes sociales para exhibir los cambios de imagen que realiza, como lo hizo cuando sorprendió con un drástico corte de cabello.

Los cambios de look de Carolina Papaleo.

En esas imágenes se la vio con uno de los costados de su cabeza totalmente rapado y dejando una gran cantidad de cabello en el centro. “Acá está el responsable del look”, escribió en su cuenta de Instagram junto a tres fotografías en las que se mostraba su rostro en primer plano y al lado su peluquero, quien llevó a cabo la transformación.

Los cambios de look de Carolina Papaleo.

En pocos minutos, la actriz recibió el descargo positivo y negativo de todos aquellos que quisieron opinar sobre su cambio. “Perdón pero no te favorece”, “¡Ay no, Caro! Rapado no, ¡cortito sí!”, “Todo te queda bien bella”, “Te felicito por animarte”, fueron algunos de los comentarios en el posteo.

